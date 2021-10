«The Taste» bestätigt die Leistung der letzten Woche

Quotennews

Bei «The Taste» konnte sich bisher kaum entschieden werden, ob die Show erfolgreich oder mittelmäßig abläuft. Immerhin stimmt seit letzter Woche die Leistung in der Zielgruppe.

Wirdnoch ein erfolgreiches Format in dieser Staffel? Mit den Eindrücken der letzten paar Ausgaben würde man diese Frage wohl mit "Ja" beantworten. Mit einem kurzen Zwischentief letzte Woche liefert die Löffel-Show seit Woche vier starke Zahlen in puncto Gesamtreichweite ab, wenn man auch stets knapp unter Senderschnitt liegt. Gestern schauten 1,2 Millionen Zuschauer zu und mit den resultierenden 5,3 Prozent Marktanteil markierte das Format die zweitbeste Leistung der bisherigen Staffel. Etwas weniger erfolgreich lief es dafür in der Zielgruppe.Hier konnte bereits in der Vorwoche von einem Erfolg gesprochen werden, denn die Show kletterte am 6. Oktober mit 0,59 Millionen Zielgruppen-Zuschauern über die 10-Prozent-Marke auf 10,8 Prozent Marktanteil. In dieser Woche verbleibt «The Taste» zweistellig mit 10,0 Prozent Anteil am Markt, jedoch reduzierte sich das Interesse etwas und es schauten noch 0,57 Millionen Zuschauer die Koch-Show. Hundertprozentig von einem dauerhaften Erfolg zu sprechen ist bei «The Taste» in diesem Jahr also gefährlich.Immerhin landet, zumindest wenn die Gesamtreichweite betrachtet wird, die Sat.1-Primetime sogar knapp hinter dem Kabel Eins-Film von gestern.sicherte sich ab 20:15 Uhr starke 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 4,8 Prozent. In der Zielgruppe konnte der Thriller jedoch mit lediglich 0,32 Millionen Zuschauern klar nicht mithalten und verbuchte nur 5,2 Prozent Marktanteil.