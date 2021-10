TLC goes Schwarzwald: «Die Schwarzwald Docs»

TV-News

Ab dem 28. November können TLC-Zuschauer eine neue Beauty-Show bestauenen. Immer sonntags ab 21:15 Uhr wird im Schwarzwald geschnibbelt.

Unter dem Motto "Schönheit made im Schwarzwald" steht die Ankündigung der neuen TLC-Serie, die ab dem 28. November immer sonntags ab 21:15 Uhr laufen wird. Damit ist im Kern bereits auch alles über das Format gesagt, denn es soll um Brustvergrößerungen, Faceliftings und Hollywood-Lächeln gehen. Ort des Geschehens ist die Dorow Klinik, in welcher die 23 Ärtzinnen und Ärzte der plastischen Chirurgie und Dentalmedizin den Schönheitstraum ihrer Patienten verwirklichen.Zumindest laut der Pressemitteilung ist dem Interessens-Feld keinerlei Grenzen gesetzt. Es soll um Frauen, welche sich mehr Rundungen oder eine straffere Figur wünschen gehen, genauso wie um Männer, welche sich einen Six-Pack oder strahlende Zählen wünschen. Zudem soll nicht immer der Wunsch der Vater des Gedanken sein, denn es geht ebenfalls um das Korrigieren schmerzender Zähne, verpfuschter Implantate oder das rutschieren zurückgebliebener Narben. Einfühlungsvermögen und die persönlichen Bedürfnisse der Patienten sollen hier im Vordergrund stehen. Oberstes Gebot der Klinik sei Diskretion, weswegen sich bereits Cora Schumacher oder Anastasya Avilova dort unters Messer begaben.Das Format «Die Schwarzwald Docs» wurde von VP Programming & Content unter der Leitung von Tatiana Laageward im Auftrag von Discovery Deutschland produziert. Johanna Thiele tritt als Produzentin auf, während die Just Five Media GmbH als Produktionsfirma für das Format verantwortlich ist. Ab dem 28. November geht es immer sonntags um 21:15 Uhr bei TLC los.