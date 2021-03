«Das große Promibacken» kommt zum Halbfinale so richtig in Fahrt

Quotennews

Für die Backshow hagelte es auf dem Gesamtmarkt und in der Zielgruppe neue Staffelrekorde. Das Programm verbesserte sich gegenüber den Vorwochen deutlich.



Auchpasste sich der "Sat.1-Wald"-Themenwoche und so mussten in dieser Woche auch die Juroren an den Backofen und möglichst viele essbare Bäume modellieren. Die verbleibenden Kandidaten kämpften hingegen um den Einzug ins Finale. Eine Woche zuvor reichten 2,05 Millionen Fernsehenden für einen guten Marktanteil von 7,1 Prozent. Außerdem stand bei den 0,83 Millionen Umworbenen eine hohe Quote von 10,3 Prozent auf dem Papier.Parallel lief das Finale von «Der Bachelor», weswegen möglicherweise zu befürchten war, dass die Backshow an Zuschauern einbüßte. Doch das Gegenteil war der Fall. Das Halbfinale stellte in Sat.1 einen neuen Staffelrekord auf. Die Reichweite vergrößerte sich deutlich auf 2,26 Millionen Menschen. Somit lag der Marktanteil nun bei hohen 7,9 Prozent. Auch bei den 0,95 Millionen Jüngeren war eine Verbesserung auf eine starke Sehbeteiligung von 11,6 Prozent erkennbar.fiel auf akzeptable Quoten von 4,5 sowie 5,5 Prozent zurück.Kabel Eins punktete mit dem Science-Fiction-Film. Die 1,30 Millionen Zuschauer, die sich zum Anschalten entschieden, verbuchten für den Sender einen hohen Marktanteil von 4,4 Prozent. Bei den 0,44 Millionen Werberelevanten wurde ein guter Marktanteil von 5,1 Prozent gemessen. Der Actionfilmüberzeugte im Anschluss noch 0,30 Millionen Filmfans. Folglich blieb noch eine annehmbare Quote von 2,9 Prozent übrig. In der Zielgruppe beendete Kabel Eins den Abend mit soliden 4,7 Prozent Marktanteil.