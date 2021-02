Judd Apatow produziert neue Komödie mit den Lucas Brothers

Kino-News

Der Film dreht sich um die beiden Zwillingen Kenny und Keith und ihr Heranwachsen in New Jersey.

Judd Apatow, Produzent vielerlei Komödien wie «The King of Staten Island», «Dating Queen» oder «Superbad», hat ein neues Projekt an Land gezogen. Er tut sich mit den Lucas Brothers zusammen, um einen semi-autobiographischen Film über das Leben der beiden Zwillinge zu produzieren. Kenny und Keith Lucas werden zusammen mit Jarrad Paul und Andrew Mogel das Drehbuch schreiben. Der Universal-Film besitzt jedoch noch keinen Titel.Die beiden Brüder sind derzeit vielbeschäftigt, denn es ist bereits der zweite Film, den sie zusammen mit Universal umsetzen. Aktuell entwickeln sie eine Komödie mit Phil Lord und Christopher Miller, die die Brüder in «22 Jump Street» inszenierten. Keith und Kenny Lucas haben auch das kürzlich veröffentlichte Drama «Judas and the Black Messiah» geschrieben und produziert, ein Historienfilm mit Kaluuya und Lakeith Stanfield über den Aufstieg und die Ermordung des Vorsitzenden der Black Panther Party, Fred Hampton. Für das Drehbuch wurden sie für einen 2021 WGA Award für das beste Originaldrehbuch nominiert.Zudem wurde im Dezember bekannt, dass das Bruderpaar «Die Rache der Eierköpfe» zusammen mit Seth MacFarlane neu auflegen wollen. Sie schreiben dafür das Drehbuch und spielen die Hauptrollen im Film, in dem der oftmals erzählten College-Rivalität zwischen den Coolen und den Nerds eine zeitgenössische Note verliehen wird.