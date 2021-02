«Deutschland sucht den Superstar» mit neuer Showkonkurrenz

Quotennews

In jüngerer Vergangenheit musste sich «DSDS» mit «Wer stiehlt mir die Show?» messen, diese Woche galt es sich gegen «Schlag den Star» durchzusetzen.

Warum wird dieser Vergleich fokussiert? Relativ simpel gesprochen, mussten «DSDS» und RTL in der jüngeren Vergangenheit einiges einstecken, beziehungsweise einiges an Zielgruppenzuschauern abgeben an ProSieben . Nun schickte am gestrigen Abend zur Primetime ProSieben ein weiteres Showformat in diesen Wettstreit und es könnte sich zeigen, ob RTL weiter an Boden verlor oder die Konkurrenz abhängte. Ja, der Verglich hinkt durchaus etwas, damit einer Laufzeit von knapp vier Stunden eine Messung über einen komplett anderen Zeitraum als DSDS ablieferte, jedoch müssen schließlich an dieser Stelle die vorliegen Daten verglichen werden, so wie sie nun einmal vorliegen.Zuletzt könnte sich im Hause RTL etwas Sorge um den Dauerbrennerbreit gemacht haben. Zwar konnte man zum 16. Januar einen fulminanten Staffelrekord mit 4,01 Millionen Gesamtzuschauern aufstellen, jedoch blieb dieser Wert ein einzelner und sichtlich ein Glücksgriff. In den folgenden Ausstrahlungen landete das Bohlen-Programm zumeist deutlich unter 3,5 Millionen Zuschauern und auch in der letzten Woche waren es lediglich 3,39 Millionen. Keine Frage, 3,39 Millionen Zuschauer sind weit entfernt von einem schlechten Ergebnis, jedoch eben genauso weit entfernt von dem vorgelegte über-4-Millionen-Ergebnis.Worüber sich bei RTL sicherlich keiner freuen durfte, waren die starken Ergebnisse der Konkurrenz zur gleichen Sendezeit. Angesprochen hier ist die Dienstags-Ausstrahlung mit den zwischenzeitlich sehr guten Ergebnissen vonbei ProSieben . In den vorerst letzten beiden Ausgaben machte sich das Format mit bis 2,52 Millionen Gesamtzuschauern auf bis zu 8,4 Prozent des Marktes breit und dominierten schon fast die Zielgruppe mit bis zu 1,69 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49. In der Zielgruppe konnten damit bis zu 19,6 Prozent des Marktes blockiert werden.Doch genug von der Vergangenheit, an diesem Samstagabend legte «DSDS» erneut richtig gute Ergebnisse auf. Im Gesamten schalteten das Programm 3,48 Millionen Zuschauer ein und so ergab sich ein Marktanteil von 10,8 Prozent. Auch in der Zielgruppe präsentierte man sich bockstark mit 17,5 Prozent Marktanteil und 1,48 Millionen Zuschauern. Somit liegt «DSDS» in dieser Woche wohl voll im Schnitt und kann vor allem auf das Zielgruppen-Ergebnis stolz sein. Bei «Schlag den Star» kann man wohl zumindest in der ersten Ausstrahlung nicht davon sprechen, wirklich konkurrenzfähig zu sein. Im Schnitt zog das Format 1,85 Millionen Gesamtzuschauer an Land, sowie 1,07 Millionen aus der Zielgruppe. In Marktanteilen gemessen belegte ProSieben 7,1 Prozent insgesamt und gute 14,7 Prozent am Zielgruppenmarkt. Nicht ersichtlich aus den Messungen ist, wie viele der Zuschauer womöglich erst bei RTL waren und nach «DSDS» zu «Schlag den Star» wechselten oder Ähnliches und daher ist das Ganze wohl kaum ein vollumfänglich aussagekräftiger Vergleich. Jedoch lässt sich sagen, «DSDS» hatte zumindest an diesem Samstagabend keinerlei Probleme mit der Showkonkurrenz.