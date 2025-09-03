«Call of Duty» bekommt eigene Kinoverfilmung bei Paramount

Die erfolgreiche Videospielreihe «Call of Duty» wird erstmals fürs Kino adaptiert. Wie Variety berichtet, hat Paramount ein umfangreiches Abkommen mit dem Microsoft-Unternehmen Activision geschlossen, um einen Live-Action-Blockbuster auf Basis des Shooter-Franchise zu entwickeln, zu produzieren und weltweit zu vertreiben. Das Studio sichert sich damit die Rechte an einer der umsatzstärksten Marken der Gaming-Welt, die seit 2003 mehr als 500 Millionen Einheiten verkauft und über 30 Milliarden US-Dollar Umsatz generiert hat.
Details zur Handlung gibt es noch nicht, fest steht aber, dass der Deal auch die Möglichkeit eröffnet, das «Call of Duty»-Universum künftig über Filme hinaus im Serienbereich auszubauen. Paramount setzt damit seine Expansionsstrategie nach der Fusion mit Skydance fort zuletzt holte man die «Stranger Things»-Schöpfer Duffer Brothers ins Boot und investierte Milliarden in UFC-Übertragungsrechte.
Für Activision ist es die erste große Kino-Umsetzung des populären Franchises, das mit Reihen wie Modern Warfare und Black Ops längst Kultstatus erreicht hat. Das ist ein Traum, der wahr wird, erklärte Paramount-Chef David Ellison. Activision-Präsident Rob Kostich betonte, das geplante Projekt werde die intensive Action und das epische Storytelling der Spiele auf die große Leinwand bringen. Ein Starttermin steht derzeit noch nicht fest.
