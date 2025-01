Glanzlos und ohne Aufmerksamkeit: «Three Pines» endet bei Kabel Eins

Quotennews

Im Frühjahr 2024 holte Sat.1 die Serie «Three Pines» ins Free-TV - mit mäßigem Erfolg. Knapp ein Jahr später geht es in die Zweitverwertung - mit erwartbar wenig Erfolg.

Keine Überraschung bei. Die Prime Video-Serie funktionierte bereits im Februar 2024 beim Sat.1 im Hauptprogramm nicht wirklich, dennoch sollte das Format nun im Januar 2025 zu Kabel Eins gehen. Die ernüchternde Bilanz aus den ersten beiden Doppelfolgen vom 03. Januar: 0,44 und 0,48 Millionen Zuschauer zwischen 20:15 Uhr und 00:20 Uhr. Das waren 1,7 und 3,0 Prozent, die Zielgruppe holte zur Primetime fürchterliche 0,8 Prozent, ab 22:20 Uhr wurde es mit 1,4 Prozent nur bedingt besser. Dennoch, Kabel Eins musste da jetzt durch und zum gestrigen Freitag schickt der Sender die beiden abschließenden Doppelfolgen über den Äther.Der Start zur Primetime lief im Verhältnis zur Vorwoche zumindest in der Zielgruppe prozentual besser. 0,06 Millionen Umworbene schafften immerhin 1,2 Prozent am entsprechenden Markt. Am 03. Januar waren es noch 0,05 Millionen. Im Gesamten kam die Folge «Lange Schatten» auf 1,4 Prozent am Gesamtmarkt, demnach ebenfalls ein Minus zu Vorwoche, es waren nur 0,35 Millionen Zuschauer dabei. Die zweite Doppelfolge des gestrigen Abends verschlechterte sich in allen Kategorien.Insgesamt rutschte die Reichweite auf 0,31 Millionen Fernsehende, der Uhrzeit geschuldet steigerte sich der Marktanteil auf 1,8 Prozent. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reduzierte trotz fortschreitender Stunde den Marktanteil auf 1,1 Prozent, hier waren nur noch 0,04 Millionen Werberelevante zu definieren. Kabel Eins hat es damit hinter sich, Ende Januar ist die bereits beendete Serie für waschechte Fans noch einmal bei Sat.1 emotions zu sehen.