Bleiben die «Trucker Babes» on Tour?

Die 15. Staffel «Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand» lief Anfang des Jahres an - mit Erfolg. Trägt sich der gute erste Eindruck auch in die zweite Ausfahrt?

Im Juli 2024 startete Kabel Eins die 14. Staffel von. Das lief, gelinde gesagt, schleppend. Reichweiten zwischen 0,57 und 0,72 Millionen Zuschauern für eine Sonntags-Primetime lösen kaum Jubelstürme aus, für die Sommerzeit geht die Performance jedoch wohl irgendwie in Ordnung. Über die wacklige Leistung wird man sich bereits jetzt schon wenig Gedanken machen, die 15. Staffel rollt mit dem 05. Januar 2025 über den Äther - und direkt deutlich erfolgreicher. Der Auftakt verschaffte Kabel Eins satte 0,80 Millionen Zuschauer, mehr Zuschauer waren zuletzt im Januar 2024 an Bord. Dennoch liegt der Marktanteil von 2,9 Prozent im eher mäßigen Bereich.Ebenfalls ein deutliches Plus verzeichnete die klassische Zielgruppe. Mit 4,7 Prozent am entsprechenden Markt und schönen 0,26 Millionen definierten Umworbenen kann es auf große Tour gehen, wenn auch Folge zwei diese Zahlen hält. Damit angekommen am gestrigen Sonntag und der zweiten Episode der neuen TV-Runde. Insgesamt lief es mit 0,86 Millionen Zuschauern sichtlich besser, der Marktanteil von 3,3 Prozent entspricht dem Plus an Reichweite gegenüber der Vorwoche.Bei den 14- bis 49-Jährigen kann sich Kabel Eins erneut auf gute 0,31 Millionen Werberelevante verlassen, damit ist ein Marktanteil von 5,5 Prozent möglich. Im Anschluss an das 20:15 Uhr-Programm kommtauf noch gute 0,45 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, damit steigert sich der Marktanteil bis nach Mitternacht auf 3,4 Prozent. Die Zielgruppe kommt mit 0,17 Millionen auf 5,6 Prozent am Markt.