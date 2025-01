Primetime-Check

Ein neuer «Tatort», «Tod auf dem Nil», neuer «Transformers»-Stoff oder doch neue Folgen von «Trucker Babes»? Liefert der Sonntag ab?

Der Sonntagabend startete im Ersten klassisch mit einem neuen- mit dem Titelkonnten 8,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren angesprochen werden, der Marktanteile lag hier bei 31,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergab sich eine Reichweite von 1,30 Millionen und damit ein entsprechender Marktanteil von 21,7 Prozent. Beide Reichweiten stellen den jeweils besten Wert des Tages. Aus dem Zweiten wollte man mitkontern. Das gelang nur bedingt, mit 4,50 Millionen Zuschauern wird man in Mainz jedoch zufrieden sein, 16,2 Prozent am Markt gehen in Ordnung. Die jüngeren Zuschauer kamen mit 0,42 Millionen auf 7,1 Prozent Anteil. Um 21:45 Uhr übergaben beide Sender an andere Formate, im Ersten wollten noch 3,04 Millionen Zuschauersehen, im Zweiten verweilten 4,87 Millionen für das. Die Marktanteile lagen bei 14,5 und 21,2 Prozent.Das neue Jahr geht mit einigen tatsächlichen Neustarts in die zweite komplette Woche. ProSieben schickt erstmalsüber den Free-TV-Äther, das wollen 1,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, so kommen 4,4 Prozent am Gesamtmarkt zusammen. Bei der klassischen Zielgruppe der Privaten können 0,62 Millionen Fernsehende definiert werden, das entspricht guten 11,3 Prozent Anteil am Markt. VOX schickt miteine neue Ausgabe des mittlerweile bewährten «...liefern ab!»-Konzept an den Start. Das wollen 0,92 Millionen Zuschauer und damit gleichzeitig 0,32 Millionen Werberelevante sehen. Die Marktanteile liegen damit bei 4,2 und 6,8 Prozent für den Sender mit der roten Kugel.Kabel Eins liefert ebenfalls neuen TV-Stoff an - mit der zweiten Ausgabe der 15. Staffelgeht es in den Sonntagabend. Es folgen 0,86 Millionen Zuschauer und damit 3,3 Prozent des gesamten TV-Marktes, die Zielgruppe beschränkt sich auf 5,5 Prozent. Hierfür brauchte es eine Reichweite von 0,31 Millionen Umworbenen. Bei Sat.1 gab es, wie bei ProSieben, Film-Stoff im Sonntags-Angebot.holte sich überzeugende 1,22 Millionen Zuschauer in die Primetime, damit waren satte 4,9 Prozent Marktanteil möglich. Die Zielgruppe kletterte mit 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 8,3 Prozent am entsprechenden Markt.RTL zeigte über die Primetime hinweg ab 19 Uhr die erste Sonntags-Playoff-Partie der «Wild Card Round».holte sich hier mit der PartieReichweiten zwischen 0,74 Millionen Zuschauern (4.Viertel) und 0,93 Millionen Zuschauern (2. Viertel) - die Marktanteile lagen bewegten sich zwischen 2,9 Prozent (4. Viertel) und 3,6 Prozent (2. Viertel). Aus der Zielgruppe wollten zwischen 0,45 Millionen (1. Viertel) und 0,57 Millionen (2. Viertel) Umworbene folgen. Der Spitzen-Marktanteil lag hier bei 10,6 Prozent im ersten Abschnitt der Partie.RTLZWEI reihte sich mitin das Spielfilm-Angebot ein. Es folgten lediglich 0,64 Millionen Zuschauer der Grünwald-Primetime, das entsprach einem Marktanteil von eher dünnen 2,6 Prozent. Die Zielgruppe komplettierte das Resultat mit 0,25 Millionen Werberelevanten und 4,8 Prozent am entsprechenden Markt.