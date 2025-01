Liefert Mälzer auch mit Strohe?

Quotennews

Aus «Mälzer und Henssler» wird «Mälzer und Strohe liefern ab!». Funktioniert das?

Was als Vertretung begann, wird mit der gestrigen Ausstrahlung zur Vollbesetzung.- so der Titel der neuen, gestern gezeigten «...liefern ab!»-Ausgabe. Max Strohe kennt das Format und die Herausforderung, im September 2022 vertrat Koch damals Steffen Henssler persönlich. Aus der Vertretung wird nun also eine Festanstellung, zumindest für eine Folge. Neu ist diese Idee nicht, bereits seit November 2024 teilt Mälzer das «..liefern ab!»-Format mit anderen Köchen. Den Beginn machte «Mälzer und Mraz» vor 0,53 Millionen am 04. November, am 11. und 18. November folgte «Fuchs und Vogel» und «Mälzer und Klipp», die jeweils "abliefern" sollten. Die Reichweiten waren wenig aussagekräftig, bei «Fuchs und Vogel» ging es zurück auf 0,49 Millionen, «Mälzer und Klipp» glänzten mit 0,82 Millionen.Wie geht es im neuen Jahr mit dem neuen Konzept weiter?holen sich zum Sonntagabend recht positive 0,92 Millionen Zuschauer und damit ordentliche 3,7 Prozent am Gesamtmarkt. Die Zielgruppe ergattert mit 0,32 Millionen Umworbenen zur VOX-Primetime ebenfalls schmackhafte 6,8 Prozent ab. Dennoch: Schade für den Sender mit der roten Kugel, denn die Vorarbeit stimmt weiterhin.Wie bereits am 05. Januar 2025 setzenden 2024-Erfolgszug weiter fort. Mit einer Wiederholung schafft das Vorabend-Format überzeugende 1,51 Millionen Zuschauer und exzellente 6,5 Prozent am Markt. Die Zielgruppe funktioniert mit 0,36 Millionen Umworbenen und 8,6 Prozent - zur zweiten Ausgabe im neuen Jahr, ebenfalls eine Wiederholung, kommen ähnlich gute Zahlen zusammen. Gestern verfolgten die Episode aus dem Jahr 2019 überzeugende 1,45 Millionen Zuschauer und damit gleichzeitig 0,29 Millionen Werberelevante. Die Markanteile liegen bei jeweils 6,1 Prozent - in die Primetime konnte VOX hiervon nicht "alles" mitnehmen.