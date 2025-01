Pushen die Playoffs die «NFL LIVE»-Quoten?

Quotennews

Die «National Football League» hat die «Playoffs» erreicht - mit dem «Wild Card Weekend» beginnt schon am Samstag die heiße Phase der Liga und damit der Countdown zum Super Bowl.

Der Countdown zumhat offiziell begonnen - damit zieht auch RTL in seine zweite-Phase ein. Während es sportlich in jedem Spiel eine Entscheidung gibt, muss sich der Köln-Sender mehr und mehr mit schwächeren Einschaltquoten arrangieren. Bereits während der Saison entwickelte sich die Marke «NFL LIVE» nicht gerade positiv, die Playoffs bestätigen bereits im «Wild Card Weekend» diesen Trend. Kurzer Rückblick auf die «Playoffs 2024»: Am 13. Januar 2024 startet bei RTL die «Wild Card Round» mit der Partie «Cleveland Browns at Houston Texans». Es folgen zwischen 0,75 und 0,79 Millionen Zuschauer - zum vierten Viertel sind ab 00:50 Uhr noch 0,64 Millionen dabei. Beinah exakt ein Jahr später am 11. Januar 2025 lautet die Partie zum Start der Playoffs «Los Angeles Chargers at Houston Texans». Zu identischen Uhrzeiten reduzieren sich die Reichweiten im Vergleich zum Vorjahr auf die Spanne zwischen 0,60 und 0,34 Millionen - das letzte Viertel der Partie ab etwa 01:10 Uhr ist lediglich noch bei 0,34 Millionen «NFL»-Fans gefragt.Die Zielgruppe ist zu diesem Zeitpunkt auf 0,18 Millionen Umworbene geschrumpft, das waren 2024 ganze 0,36 Millionen. Und so geht es weiter für RTL - das zweite Spiel der «Wild Card Round», damals «Miami Dolphins at Kansas City Chiefs» - in diesem Jahr «Pittsburgh Steelers at Baltimore Ravens», schaffte 2024 noch Reichweiten zwischen 0,47 und 0,37 Millionen Zuschauern, während die Zielgruppe nicht unter 0,24 Millionen Werberelevante fallen sollte. In der Nacht vom 11. auf den 12. Januar 2025 startete die zweite Partie bereits vor lediglich 0,24 Millionen Zuschauern und immerhin 0,13 Millionen Umworbenen. Bis in die frühen Morgenstunden folgten immerhin 0,14 Millionen Zuschauer und damit 0,08 Millionen Werberelevante - in Marktanteilen gesprochen, waren das im letzten Viertel noch 7,4 Prozent und 15,7 Prozent.Die Vorzeichen für den ersten «Playoff»-Sonntag waren demnach nicht die besten - RTL hatte sich viel vorgenommen, ab 19 Uhr zeigte die «NFL LIVE»-Crew aufeinanderfolgend drei Spiele. Den Start machte- die frühe Partie wollten in der ersten Hälfte 0,78 und 0,93 Millionen Zuschauer verfolgen, die Marktanteile lagen bei 3,5 und 3,6 Prozent. Gleichzeitig konnten 0,45 und 0,57 Millionen Umworbene definiert werden, das bringt dem Köln-Sender 10,6 und 10,5 Prozent ein. Ein guter Start! Im Verlauf der Partie reduzierten sich die Reichweiten jedoch auf 0,74 Millionen (Gesamt) und 0,48 Millionen (Zielgruppe), wodurch auch die Marktanteile mit 2,9 und 8,7 Prozent keinen Preis gewinnen werden.Das zweite Spiel ab etwa 22:40 Uhr,, startete vor noch guten 0,73 Millionen Zuschauern. Im Verlauf der Partie reduzierte sich diese Gesamtreichweite auf 0,34 Millionen, der Marktanteil bewegt sich hier zwischen 4,6 und 8,1 Prozent. Hier ist nun erneut ein direkter 2024-Vergleich möglich, damals gab es keine 19 Uhr-Partie am ersten Playoff-Sonntag - ab 22:30 Uhr waren jedoch deutlich bessere 0,92 Millionen Zuschauer am 14. Januar 2024 dabei. Die Zielgruppe startete damals mit 0,60 Millionen Umworbenen, davon kann RTL heute nur träumen - wenn sich die Reichweiten fairerweise auch damals rapide auf 0,43 und 0,25 Millionen im Verlauf reduzieren sollten. RTL hatte zum Abschluss des Sonntags noch eine dritte Partie im Angebot, ab etwa 02:00 Uhr ging es mit «Washington Commanders at Tampa Bay Buccaneers» los, hierzu liegen lediglich die Daten der ersten beiden Viertel vor.Das dritte Spiel startete vor 0,15 Millionen Zuschauern, das zweite Viertel kam auf 0,14 Millionen, die Zielgruppe konnte ab 02:15 Uhr noch 0,08 Millionen Werberelevante verbuchen. Aufgrund der späten Uhrzeit ergeben sich Quoten von bis zu 6,2 und 12,8 Prozent - das sieht zumindest auf dem Papier gut aus.