Schwächt die «Bundesliga» die Konkurrenz?

Quotennews

Kann sich Jauch mit seinem «3-Millionen-Euro»-Special gegen den «Bundesliga»-Restart behaupten? Wie reagiert «Die Chefin»?

Die erste Woche des Jahres bringt bei RTL die volle Ladungauf den Plan. Mit dermüssen sich die Programmplaner keine Gedanken über die Primetime machen, es gibt jeweils abendfüllend das Jauch-Format. In der 2025-Version lief das gewohnt gut ab, wenn man auch, abgesehen vom Montag, jede Vorjahresleistung unterbieten sollte. Marktanteile im Bereich zwischen 15,1 und 17,2 Prozent sprechen jedoch eine klare und erfolgreiche Sprache, die Zielgruppe kann es ebenfalls bisher mit den Vorjahresleistungen nicht aufnehmen, dennoch überzeugen Marktanteile von 13,8 bis 17,4 Prozent. Selbstverständlich bildet der Freitag das Highlight jeder «3-Millionen-Euro-Woche» - 2024 schalteten im Januar hier 5,01 Millionen Zuschauer zu, satte 22,1 Prozent am Markt neben 24,3 Prozent am Zielgruppen-Markt. Kann RTL diese Zahlen im neuen Jahr bei dieser Konkurrenz wiederholen?Stichwort Konkurrenz: Im Vorjahr ging es "nur" gegen eine neue Ausgabe von, diese holte damals bessere 5,59 Millionen Zuschauer ab. Gestern ging es ebenfalls gegen das ZDF-Krimi-Format, jedoch zusätzlich noch gegen. Die spürbar größere Konkurrenz durch König Fußball hinterließ seine Spuren, geteilt in beide Halbzeiten holte der «Bundesliga»-Restart 3,95 und 4,16 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , die Marktanteile lagen bei 15,3 und 17,4 Prozent. In der Zielgruppe konnte der Leverkusen-Sieg 1,21 und 1,30 Millionen Umworbene akquirieren, das waren entsprechend 23,9 und 25,0 Prozent am werberelevanten Markt. «Die Chefin» wollte ebenfalls nicht auf Reichweite verzichten, 2024 spielte sich der Jahresauftakt der höchsten deutschen Spielklasse am 12. Januar ab, da war die Krimi-Folge komplett unbeeindruckt und spielte starke 5,77 Millionen Zuschauer ein.Ähnlich gut sollte es auch 2025 laufen - mit dem neuen Fall «Im Fadenkreuz» kam Katharina Böhm gestern auf überzeugende 5,47 Millionen Zuschauer, was im Übrigen der Tagesbestwert sein sollte. Die jüngeren Zuschauer schafften bis 21:45 Uhr einen Marktanteil von 7,0 Prozent, hier ergab sich eine Reichweite von wenig relevanten 0,33 Millionen. Wenn das ZDF demnach kaum Fußball-Folgen zu spüren hatte, wirkte sich «Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen» auf das «3-Millionen-Euro-Woche»-Finale aus? Durchaus! Mit 4,36 Millionen Zuschauern ab drei Jahren kann Günther Jauch mit seiner Quiz-Show durchaus zufrieden sein, man liegt jedoch sichtlich hinter der Vorjahresleistung. Der Marktanteil zeigt 19,8 Prozent an, während man in der Zielgruppe mit 0,94 Millionen Werberelevanten auf 20,9 Prozent kommt. Rein für sich genommen, ist das für RTL selbstverständlich ein standesgemäßes Ergebnis, im Kontext gesehen, war der Abschluss der Spezial-Woche dann jedoch schon klar besser.