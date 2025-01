Silbereisen mit Allzeit-Tief

Quotennews

Die «Schlagerchampions» im Ersten mussten reichlich Federn lassen.

So heißt die Sendung seit 2017, genau genommen trägt sie dabei nochim Untertitel. Seither war das jährliche Event ein großer Erfolg für die Sendeanstalt, wenngleich man nach einer zweijährigen Pause in den Jahren 2022 und 2023 nicht mehr in der gewohnten Größenordnung von über 5 Millionen Zuschauenden zurückkehrte. Dennoch standen weiterhin vitale 4,67 Millionen Gesamt-Zuschauende und 19,9 Prozent zu Buche.Ließ sich jene Reichweite dieses Mal vielleicht sogar wieder steigern? Die ausgewiesenen Werte verraten: Nein überhaupt nicht – nun lag die Sehbeteiligung bei noch stärker nachgelassenen 3,87 Millionen und 17,6 Prozent, nie fand die Sendung unter diesem Titel weniger Zuschauer. Möglicherweise zeichnet sich hier tatsächlich so langsam eine Silbereisen-Übersättigung ab. Ablesen lässt sich skizzierte Tendenz auch am Marktanteil der Jüngeren – sie waren zu mäßigen 9,9 Prozent (0,43 Millionen) dabei.Weil an diesem Wochenende die Fußball Bundesliga der Männer aus ihrem kleinen Weihnachts-Break zurückkehrte, hatte am Vorabend diewieder genügend Material, um ordentlich Quote zu machen. So war es dann auch: 3,48 Millionen insgesamt schalteten ein für die Sendung aus Köln, die sie vor einem Anteil von überdurchschnittlichen 17,7 Prozent von statten gehen ließen. Aus der jüngeren Zuschauerschaft begaben sich ebenfalls überdurchschnittlich viele ins Erste und bescherten gute 13,4 Prozent – 0,44 Millionen waren es.