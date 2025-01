Bleibt «Das perfekte Dinner» 2025 perfekt?

Quotennews

Wenn man beim «perfekte Dinner» über Perfektion spricht, geht es eigentlich um die Leistung der Köche und Köchinnen. Hier geht es aber um eine Woche mit täglich mehr als eine Million Zuschauern!

Der 02. Dezember 2024 läutete gewissermaßen eine neue Zeitrechnung ein - das VOX-Formatholte sich mit der ersten kompletten Woche im letzten Monat des Vorjahres eine "perfekte Woche". Jeden Tag schalteten mehr als eine Million Zuschauer zum VOX-Vorabend, ein Erfolg von Montag bis Freitag. Das Koch-Duell-Format hielt die Serie über den Dezember am Leben, wobei zwischen den Jahren keine Ausgaben liefen. Am 06. Januar, dem zurückliegenden Montag, ging es dann aber wieder los. Der Montag gehörte Ann-Katrin, Dienstag besuchten die VOX-Zuschauer Claudia, Mittwoch ging es zu Linda nach Hause und der Donnerstag gehörte Simay.Innerhalb der ersten vier Ausgaben im neuen Jahr setzte sich die Million-Serie aus dem zurückliegenden Dezember fort. Montag und Donnerstag lief es verhältnismäßig weniger gut, 1,04 Millionen Zuschauer zum Start und 1,06 Millionen am vierten Wochentag holten 4,6 und 4,9 Prozent - Dienstag und Mittwoch lief es mit 1,13 und 1,12 Millionen deutlich besser. Alles wäre jedoch nur Schall und Rauch, wenn der Freitag nicht ebenfalls die Million-Marke knackt, was er jedoch tun sollte. Der Abschluss in Koblenz zeigte das Dinner von Maze, das schmeckte 1,05 Millionen Zuschauern und damit 5,0 Prozent des TV-Marktes.Die Zielgruppe machte sich mit 0,29 Millionen Umworbenen auf guten 8,3 Prozent des Marktes breit, was nicht der Bestwert der Woche sein sollte. Diesen holte sich am Mittwoch Linda mit 0,35 Millionen Werberelevanten und überzeugenden 9,0 Prozent. Apropos Linda, mit den drei Gängen, Käse & Tomate als Vorspeise, Kartoffel-Selleriepüree mit Wild als Hauptspeise und Pflaumentörtchen mit Rosmarin-Eis als Nachspeise, holt sich die 42-Jährige die volle Punkteausbeute von 40 und damit den Wochensieg. Passend zum Jahr 2025 und der perfekten Woche ist Linda damit ebenfalls die 25. Kandidatin mit der perfekten Punktzahl.