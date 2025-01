Mittelmaß zum Vorabend? Wie schlägt sich «Die Landarztpraxis»?

Quotennews

Die Sat.1-Daily-Soap «Die Landarztpraxis» läuft seit Anfang des Jahres in seiner dritten Staffel - mit eher mittelmäßigen Ergebnissen.

Zwei Ausgaben schafften es bislang, die Million-Marke zu knacken - bei bislang knapp 150 ausgestrahlten Folgen sind das in etwa 1,33 Prozent. Nun gut, das sagt nicht wirklich etwas aus, jedoch gibt es Statistiken, die aussagekräftiger sind. Auch 2025 läuftunermüdlich weiter im Sat.1-Vorabendprogramm. Mittlerweile ist der Sender in der dritten Staffel angekommen und es läuft nicht wirklich gut. Gestern schaffte der 19 Uhr-Slot beim Bällchensender 0,71 Millionen Zuschauer zu erreichen, das waren wacklige 3,5 Prozent des TV-Marktes. Die Zielgruppe war mit 0,10 Millionen Umworbenen ebenfalls schwach auf der Brust, das belegen 3,2 Prozent am entsprechenden Markt.Für sich genommen sind das bereits keine guten Einspielergebnisse - im Kontext der bisher gezeigten Episoden im neuen Jahr wird es jedoch deutlich schlimmer. Bisher schaffte es erst eine Ausgabe im Jahr 2025 mehr als 4 Prozent Marktanteil zu erreichen. Zum Vergleich: Im gesamten August 2024, als die zweite Staffel finalisiert wurde, fielen nur zwei Ausgaben unter 4 Prozent. Schon dieser Abgleich spricht nicht gerade für die dritte TV-Runde der Soap.In der Zielgruppe wird es nicht wirklich besser. Zwar liegt man bisher relativ stabil über der Marke von 0,10 Millionen Umworbenen, was grob den zuletzt gezeigten Ergebnissen entspricht, nur war das bereits damals eher schlecht. Marktanteile zwischen 3,2 und 4,4 Prozent im direkten Vorlauf der Primetime, das kann für eine Serie bei Sat.1 nicht das Maß der Dinge sein. Geplant geht es bis 31. Januar mit «Die Landarztpraxis» weiter - bei den aktuellen Zahlen ist eine Zukunft wohl eher wenig vorhersehbar.