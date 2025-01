Primetime-Check

Schädigt der «Bundesliga»-Auftakt bei Sat.1 die restlichen Primetime-Programme? Hält «Die Chefin» die Freitags-Krone? Wie endet «Die 3-Millionen-Euro-Woche» bei RTL?

Zum zweiten Freitag im neuen Jahr gab es so einige Highlights. Beisollte diemit der Partieaus der Winterpause starten. Den Bayer-Sieg verfolgten 3,95 Millionen (1. Halbzeit) und 4,16 Millionen (2. Halbzeit) Zuschauer und damit starke 15,3 und 17,4 Prozent des TV-Marktes. Die Zielgruppe erreichte mit 1,21 und 1,30 Millionen Umworbenen exzellente 23,9 und 25,0 Prozent. Mit den Zielgruppen-Werten gelang damit der Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen, im Gesamten sah das anders aus. Hier blieb der Sieg trotz König Fußball fest in ZDF-Krimi-Hand.sicherte sich ab 20:15 Uhr grandiose 5,47 Millionen Zuschauer und mehr als überzeugende 21,4 Prozent am Gesamtmarkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 0,33 Millionen immerhin ordentliche 7,0 Prozent drin. Auch der Folge-Krimi hält den ZDF-Sieg,schiebt sich mit 4,52 Millionen Zuschauern ebenfalls noch vor die «Bundesliga»-Partie, der Marktanteil ging zurück auf 18,3 Prozent.Das direkte «Bundesliga»-Duell wird zudem RTL nicht gerade geschmeckt haben, immerhin endete gestern zur Primetimevon. Günther Jauch begrüßte zum zweiten Mal die Sieger der abgelaufenen Woche im «WWM»-Studio, die Reichweite von 4,36 Millionen wird zweifelsohne beim Köln-Sender gefeiert werden. Bei 19,8 Prozent Marktanteil gibt es demnach wenig zu kritisieren, 20,9 Prozent am Markt der Zielgruppe zeigen zudem eine ebenfalls exzellente Reichweite von 0,94 Millionen Werberelevanten. Allzu großen "Schaden" hat «ran Fußball» demnach hier nicht angerichtet.Als Nächstes in der Reichweiten-Tabelle tritt das Erste mitund 2,58 Millionen Zuschauern auf. Der Film holt sich mit der erwähnten Reichweite recht gute 10,1 Prozent am Markt, die jüngeren Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 kommen mit 0,17 Millionen auf lediglich 3,5 Prozent Marktanteil. Um 21.45 Uhr übernehmen im Ersten die «Tagesthemen». Es verweilen noch 1,98 Millionen Zuschauer und damit zugleich 0,29 Millionen Jüngere. Die Marktanteile fallen damit im Gesamten auf 8,1 Prozent, steigen jedoch bei den 14- bis 49-Jährigen auf 5,5 Prozent.Recht überraschend spielt RTLZWEI am Freitagabend eine durchaus erwähnenswerte Rolle, mitkann sich der Grünwald-Sender vor ProSieben, VOX und Kabel Eins schieben, der Marktanteil glänzt mit 2,7 Prozent jedoch keinesfalls. In der Zielgruppe sieht es mit 0,17 Millionen Umworbenen und 3,5 Prozent gar nicht grandios aus. ProSieben schickt mit0,64 Millionen Zuschauer in die Primetime, 0,29 Millionen Werberelevante konnten definiert werden. Die Marktanteile lagen damit bei der roten Sieben bei 2,7 und 6,0 Prozent.Bei der roten Kugel von VOX gab es eine neue Ausgabe von. Das wollten jedoch lediglich 0,56 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil ist mit 2,2 Prozent kaum akzeptabel. Die Zielgruppe schafft es, zumindest ein wenig für Verbesserung zu sorgen. 0,28 Millionen Umworbene erreichen 5,7 Prozent am entsprechenden Markt, immerhin. Kabel Eins zeigt zwei Doppelfolgen von- das läuft schlecht. Es ergeben sich 0,35 und 0,31 Millionen Zuschauer, das waren nur 1,4 und 1,8 Prozent am Markt. Die 14- bis 49-Jährigen retten hier gar nichts, 0,06 und 0,04 Millionen Werberelevanten kommen auf nur 1,2 und 1,1 Prozent am entsprechenden Markt.