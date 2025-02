Blockbuster-Battle

ProSieben schickt eine Free-TV-Premiere aus dem «Transformers»-Universum ins Rennen, während Sat.1 auf einen Klassiker-Stoff der Kino-Geschichte setzt. Wer holt den Sieg?

(ProSieben, 20:15 Uhr)New York City, 1994: Der Ex-Soldat Noah und die Archäologin Elena finden sich in einem globalen Abenteuer wieder. In einer antiken Vogelstatue stoßen sie auf den Trans-Warp-Schlüssel, der den Autobots die Rückkehr nach Cybertron ermöglichen könnte. Doch die bösen Terrorcons sind ebenfalls hinter dem Schlüssel her, um ihren Meister Unicron zu beschwören. Für Noah, Elena und die Autobots beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, unterstützt von tierähnlichen Transformers, den Maximals.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Detektiv Hercule Poirot genießt seinen Urlaub in Ägypten, als sich auf einem Kreuzfahrtschiff ein mysteriöser Mord ereignet. Sofort nimmt Poirot die Ermittlungen auf, um herauszufinden, wer die wohlhabende Linnet Ridgeway auf dem Gewissen hat. Neben ihrem frisch gebackenen Ehemann ist auch dessen Ex-Freundin Jacqueline de Bellefort an Bord des Schiffes. War die kaltblütige Tat womöglich ein Racheakt aus Eifersucht? Hier geht’s zum Hintergrund-Bericht über den ursprünglich für 2019 geplanten Film, der im Februar 2022 in die Kinos kam. The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Lara Brennan wird aus heiterem Himmel wegen des Mordes an ihrer Chefin, mit der sie kurz zuvor einen heftigen Streit hatte, von der Polizei verhaftet. Sie beteuert ihre Unschuld, doch nur ihr Mann John glaubt ihr. Lara wird zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Zu erdrückend sind die Beweise: Ein Zeuge hat sie in der Nähe des Tatorts gesehen, an ihrer Jacke war Blut und ihre Fingerabdrücke befanden sich auf der Tatwaffe. Drei Jahre später: Verzweifelt versucht John, seine Familie zusammenzuhalten und die Unschuld seiner Frau zu beweisen. Doch als Lara auch in letzter Instanz verliert und einen Selbstmordversuch nur knapp überlebt, fasst John einen aberwitzigen Plan. Obwohl er als Englischlehrer keinerlei Kontakt zum kriminellen Milieu hat und noch nie auch nur einen Tag hinter Gitter verbracht hat, entwickelt er den perfekten Ausbruchsplan und die gemeinsame Flucht ins Ausland. Als Lara in ein anderes Gefängnis verlegt werden soll, bleiben ihm nur 72 Stunden, um den Plan umzusetzen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7