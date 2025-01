Neue Golf-Liga startet erfolgreich

US-Quoten

Der Sportsender ESPN ist mit dem Interesse der Zuschauer sehr zufrieden.

Die Premiere von TGL, der neuen Golfliga zur besten Sendezeit, zog am Dienstagabend durchschnittlich 919.000 Zuschauer auf ESPN an, wobei die durchschnittliche Zuschauerzahl zwischen 21.15 und 22.15 Uhr, als The Bay sich seinem 9:2-Sieg näherte, bei über einer Million lag. Bay wurde um 22.36 Uhr zum Sieger erklärt, als er nach dem zehnten Loch mit 7:1 in Führung lag. TGL, gegründet von Tiger Woods und Rory McIlroys TMRW Sports in Zusammenarbeit mit der PGA TOUR. The Bay Golf Club (Ludvig Åberg, Wyndham Clark, Shane Lowry) besiegte den New York Golf Club (Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick, Rickie Fowler) in einem 15-Loch-Match mit 9:2.Die Fernsehübertragung des ersten Spiels aus dem SoFi Center in Palm Beach Gardens, Florida, lief von 21.00 bis 23.10 Uhr und erreichte zwischen 21.15 und 21.30 Uhr mit 1,1 Millionen Zuschauern ihren Höhepunkt. Die gesamte Saison der TGL-Spiele wird exklusiv auf ESPN-Plattformen ausgestrahlt und gestreamt, darunter 15 Spiele der regulären Saison, gefolgt von den Playoffs. Die Saison endet mit dem Finale am 24. und 25. März.Das zweite Spiel der Saison am Dienstag, den 14. Januar (ESPN, 19.00 Uhr) ist das TGL-Debüt von Woods und seinem Jupiter Links-Team (Kevin Kisner, Max Homa und Tom Kim) gegen den Los Angeles Golf Club (Collin Morikawa, Sahith Theegala, Tommy Fleetwood und Justin Rose). Die Mannschaftsaufstellungen werden am Freitag bekannt gegeben.