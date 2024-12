Bestwert für «Das Duell um die Geld»

Quotennews

«TV total» kann mit Gast nicht mit den Werten vom Mittwoch mithalten. Derweil präsentiert sich Chris Tall mit seiner Show konstant. Quotenpreise fliegen «Chris Du das hin?» jedoch nicht zu.

Angetrieben von einem starken «Joko & Klaas Live» verzeichneteam vergangenen Mittwoch nach einer kleineren Durststrecke mehr als eine Million Zuschauer. Rund 60 Prozent der Zuschauer stammten aus der werberelevanten Zielgruppe, sodass sich Sebastian Pufpaff über hohe Quoten von 4,2 Prozent im Gesamtmarkt und 12,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen durfte. Mitläuft es hingegen noch nicht so recht rund. Auch die vierte Folge hinkte den Mittwochs-Werten deutlich hinterher, wenngleich eine kleine Verbesserung im Vergleich zur Vorwoche drin war. 0,74 Millionen Zuschauer bedeuteten ein Plus von 130.000 Sehern, der Marktanteil stieg von 2,3 auf 2,9 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,44 Millionen Umworbene (Vorwoche: 0,41 Mio.) und 8,7 Prozent (VW: 8,2%) zu Buche.hat sein Montagspublikum ebenfalls gefunden und zeigte sich von Beginn an recht konstant. Auch die vierte Ausgabe, in der Pierre M. Krause zu Gast war, sorgte für die gewohnten Werte. Mit 0,53 Millionen Zuschauern kam die Comedy-Show auf 2,3 Prozent. In der Zielgruppe bewegte man sich mit 0,36 Millionen Sehern und 7,8 Prozent im Senderschnitt. «Chris Du das hin?» mag zwar kein Quoten-Leuchtturm im Programm sein, liefert aber solide bis ordentlich ab – ein Gewinn für ProSieben Dass für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf das Prädikat „Gewinn“ nicht ausreicht, ist längst klar. Das Duo ist ein Glücksfall für den Unterföhringer Sender, was sie wieder und wieder beweisen. Neuestes Beispiel: die Neuauflage von, die bei Joyn debütierte, sich inzwischen aber zum Quotengarant von ProSieben mausert. Die neueste Ausgabe mit Michi Beck, Nilam Farooq und Edin Hasanovic verfolgten zwischen 22:24 und 0:35 Uhr 0,41 Millionen Zuschauer, darunter 0,28 Millionen werberelevante. Der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt belief sich auf 3,1 Prozent, in der Zielgruppe stieg das Ergebnis auf starke 11,2 Prozent – bisheriger Staffelrekord. Im Anschluss kam die Wiederholung der «TV total»-Folge vom vergangenen Mittwoch sogar auf 11,5 Prozent.