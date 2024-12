Lege verabschiedet sich mit Staffelhoch

Quotennews

Die VOX-Sendung zeichnete sich in diesem Herbst vor allem auf dem Gesamtmarkt durch eine hohe Konstanz aus.

Sebastian Lege zeigte sich in den vergangenen Wochen mit seiner VOX-Sendungrecht stabil. Die bisher drei ausgestrahlten Folgen erreichten 0,97, 1,03 und 0,97 Millionen Zuschauer. Das Staffelfinale, in dem es um die „perfekten Fish & Chips“ ging, sahen am gestrigen Abend 1,03 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil traf mit 4,2 Prozent den Bereich der ersten drei Ausgaben, der zwischen 3,8 und 4,2 Prozent lag. Auch in der Zielgruppe war die zweistündige Sendung wieder erfolgreich. Mit 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr der Kölner Sender 8,4 Prozent und damit einen neuen Staffelbestwert ein. In den Vorwochen bewegten sich die Quoten zwischen 6,9 und 7,6 Prozent.Das Nachsehen hatte Sebastian Lege jedoch einmal mehr gegen, das in dieser Woche aus Würzburg stammt. Wie Steffi ihr Drei-Gänge-Menü servierte verfolgten 1,29 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der 19-Uhr-Stunde wurde der Marktanteil auf starke 5,9 Prozent beziffert. Eine Sehbeteiligung von 0,39 Millionen Umworbenen entsprach 10,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Das restliche Daytime-Format sorgte für die gewohnt guten Werte.markierte ab 15:00 Uhr 0,52 Millionen Zuschauer und 5,4 Prozent. Das Adventskalender-Spezial aus Augsburg erreichte 7,5 Prozent in der Zielgruppe.undsorgten zwischen 16:00 und 18:00 Uhr für Marktanteile von 9,4 und 7,4 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 0,61 und 0,73 Millionen Seher ein, die jeweils 5,5Prozent entsprachen. Roland Trettl begrüßte 0,69 Millionen Menschen zu. Die 18-Uhr-Sendung schnappte sich 4,0 respektive 7,2 Prozent.