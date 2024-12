Henry Cavill promietet «Warhammer 40.000»

US-Fernsehen

Das neue Projekt könnte wirklich durch die Decke gehen, meint der ehemalige Superman-Darsteller.

Schauspieler Henry Cavill («The Witcher») hat einen Statusbericht zu seiner Amazon-Seriegegeben. Das Projekt befinde sich derzeit an einem „fantastischen Ort, um unser Universum zu starten“. Das Projekt befindet sich schon seit einiger Zeit in der Entwicklung, vor knapp zwei Jahren hat Amazon die Rechte von Game Workshop erworben.„Um ein paar Warhammer-Neuigkeiten zu feiern, habe ich beschlossen, an den allerersten Ort zu pilgern, an dem ich vor über 30 Jahren Warhammer-Modelle gekauft habe ... den Little Shop auf meiner Heimatinsel Jersey!“, schrieb Cavill auf Instagram neben einem Schwarz-Weiß-Selfie. “Mein unglaubliches Team und ich haben mit den brillanten Köpfen von Games Workshop in Konzepträumen zusammengearbeitet und Ansätze für die Größe und Pracht der Warhammer-Welt entwickelt“.Cavill fügte hinzu: „Gemeinsam haben wir die Fülle an unglaublichen Charakteren durchforstet und alte Bücher und Texte gewälzt. Unsere gemeinsamen Anstrengungen haben uns zu einem fantastischen Ausgangspunkt für unser Universum geführt, dem sowohl Amazon als auch Games Workshop zugestimmt haben. Dieser Ausgangspunkt wird vorerst ein Geheimnis bleiben. Behalten Sie diesen Bereich im Auge - da kommt noch mehr!Die Nachricht von Cavill deutet darauf hin, dass die Serie Fortschritte macht, nachdem Amazon und Games Workshop im Dezember 2024 eine Frist für die beiden Unternehmen gesetzt hatten, um sich auf „kreative Richtlinien“ für das Franchise zu einigen, andernfalls wäre es eingestellt worden.