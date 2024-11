Primetime-Check

«Lass sie gehen» oder «Ein Sommer an der Côte d'Azur»? Hält der Henssler die guten Start-Werte? Wie läuft das «Willkommen bei den Reimanns»-Comeback?

Öffentlich-rechtlich legte das Erste ganz klassisch mit einem neuendie besten Zahlen des gesamten Tages und über alle Sender blickend an den Tag. Der Fall «Lass sie gehen» holte sich überzeugende 9,32 Millionen Zuschauer und damit einen exzellenten Marktanteil von 32,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte das Format mit 1,44 Millionen und 23,1 Prozent. Das ZDF konnte hier nur kaum mithalten,schaffte ordentliche 3,80 und 0,29 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen so bei 13,3 und 4,7 Prozent. Im Anschluss gingenund dasins Rennen - der Polit-Talk im Ersten sollte mit 3,65 Millionen Zuschauern die das Nachsehen haben, die News im Zweiten kamen auf 4,05 Millionen. Die Marktanteile zeigten damit 16,5 und 16,8 Prozent.Bei VOX ging es in die zweite Woche- das lief mit 1,14 Millionen Zuschauern auch recht gut, der Marktanteil zeigte 5,1 Prozent an. Bei den jüngeren Zuschauern der klassischen Zielgruppe kam das Format auf 0,29 Millionen Fernsehende, somit ergab sich ein Marktanteil von 6,0 Prozent. Kabel Eins wollte es ebenfalls mit neuem TV-Stoff wissen -ist vor 0,76 Millionen Zuschauern und gleichzeitig 0,27 Millionen Werberelevanten zurück im Programm. Die Anteile an den Märkten lagen hier bei 2,8 und 4,5 Prozent.Im Film-Duell des Abends wollten es Sat.1, RTLZWEI und ProSieben miteinander aufnehmen. Aus Unterföhring kam(Sat.1) und(ProSieben), Grünwald schickteins Rennen. Am besten lief es für ProSieben und den Marvel-Film, 1,39 Millionen Zuschauern und 6,2 Prozent am Markt waren für die beiden anderen Mitstreiter nicht zu erreichen. Beim Bällchensender kamen 1,04 Millionen zusammen, RTLZWEI kam auf lediglich 0,47 Millionen Zuschauer. Damit lagen die beiden Filme auch in Sachen Marktanteil hinter ProSieben, es kamen 4,2 Prozent bei Sat.1 auf die Tabelle, Grünwald schaffte 1,8 Prozent. In der Zielgruppe sollte der Vergleich ähnlich verlaufen. ProSieben gewinnt mit 0,71 Millionen Umworbenen, gefolgt von Sat.1 mit 0,47 Millionen - Schlusslicht bleibt RTLZWEI mit 0,24 Millionen Werberelevanten. Die Marktanteile lagen bei 14,4, 8,8 und 4,1 Prozent.Bei RTL beginnt die Primetime quasi bereits um 19 Uhr -zeigt über 20:15 Uhr hinaus das Spiel. Die beste Reichweite zeigte sich im 2. Viertel bei 0,82 Millionen Zuschauern. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil bei 3,0 Prozent. Die Zielgruppe holte sich zum besten Moment 0,48 Millionen Umworbene, das waren 8,5 Prozent am entsprechenden Markt.