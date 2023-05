CBS-Upfronts: Mit Weiter so Milliarden verdienen

Schwerpunkt

Das neue Programm des Fernsehsenders CBS ist so unspektakulär, dass seine Ausrichtung fast schon eine Sensation ist.

CBS hat sich in diesem Frühjahr beeilt: Man werde keine klassische Upfronts-Präsentation veranstalten, teilte das Unternehmen von Paramount Global mit. Stattdessen kündigte man an, im Laufe der Woche zunächst über die letzten Fortsetzungen und Bestellungen zu entscheiden und dementsprechend einen Programmplan zu veröffentlichen. Dieses unterscheidet sich nicht einmal wesentlich von dem der vergangenen Jahre - schließlich sind alle Programme ohnehin auch bei Paramount+ zu finden.Die größte Überraschung dürfte der Aufstieg vonsein. Das Spin-off von «The Good Fight» läuft wie «The Good Wife» wieder im dem klassischen Fernsehen. Da der Donnerstag um 22.00 Uhr inzwischen von der Anwaltsserie belegt ist, wandertauf den späten Sonntag. Da Football das Programm aber oft verschiebt, kommen die neuen Folgen erst im Februar. Man will keine teure Fiction nach 23.00 Uhr senden. Apropos Sport: Die zahlreichen Rechte an Football, PGA Gold und College-Basketball sind inzwischen so wichtig, dass sie zu den Cashcows des Unternehmens gehören. Die Paramount-Tochter CBS verdient nach wie vor prächtig mit Werbung und ihrem Affiliate-Geschäft.In New York soll jedenfalls Zweckoptimismus herrschen: Wie das Programm im Herbst aussehen wird, klärt der Zeipunkt des Autorenstreiks. Am Mittwochabend wurden Fakten geschaffen, indem die Reality-Shows «Survivor» und «The Amazing Race» auf 90 Minuten verlängert wurden. Neu im Programm ist auch «Matlock», das sonntags um 20.00 Uhr ausgestrahlt wird.In der Reality-Abteilung hat CBS zahlreiche Formate in der Hinterhand, die im Herbst ausgestrahlt werden könnten, falls die Serien mit Drehbuch nicht fertig werden. Dazu gehören neue Staffeln von «Tough as Nails» und «Lingo» sowie Primetime-Ausgaben von «The Price is Right» und «Let's Make a Deal». Außerdem bestellt: «Buddy Games» und «Lotería Loca». CBS hat auch «Big Brother» und könnte zur Not auch zahlreiche Paramount+-Serien ausstrahlen.In den Startlöchern: Die neue Komödiemit Damon Wayans und Damon Wayans Jr. in den Hauptrollen in einer generationsübergreifenden Familienkomödie. Und dann ist da noch, der am Sonntag, 11. Februar 2024, direkt nach dem Super Bowl zu sehen sein wird."Zusammen mit unserem großartigen Team beim Sender freue ich mich unglaublich, vier neue Serien mit großen Talenten vorzustellen, die einzigartige, mutige und fesselnde Charaktere verkörpern", sagte CBS-Programmchefin Amy Reisenbach in einem Statement. "Diese neuen Serien aus renommierten Häusern fangen alles ein, was unsere Zuschauer an CBS-Serien lieben - einzigartige Persönlichkeiten, spannende Dramen, Intrigen, hohe Einsätze und glaubwürdige Comedy mit Herz und Humor. Die Neuzugänge in unserem Programm sind eine großartige Ergänzung zu unseren erfolgreichen Serien und wir sind zuversichtlich, dass sie bei unseren Zuschauern auf Sende- und Streaming-Plattformen gut ankommen werden."20.00 Uhr «The Neighborhood»20.30 Uhr «Bob Hearts Abishola»21.00 Uhr «NCIS»22.00 Uhr «NCIS: Hawaii»20.00 Uhr «FBI»21.00 Uhr «FBI: International»22.00 Uhr «FBI: Most Wanted»20.00 Uhr «Survivor»21.30 Uhr «The Amazing Race»20.00 Uhr «Young Sheldon»20.30 Uhr «Ghosts»21.00 Uhr «So Help Me Todd»22.00 Uhr «Elsbeth» (Neu)20.00 Uhr «S.W.A.T.»21.00 Uhr «Fire Country»22.00 Uhr «Blue Bloods»12.00 Uhr College Basketball, PGA Golf20.00 Uhr Wiederholungen21.00 Uhr Wiederholungen22.00 Uhr «48 Hours»12.00 Uhr NFL, College Basketball, PGA Golf19.00 Uhr «60 Minutes»20.00 Uhr «Matlock» (Neu)21.00 Uhr «The Equalizer»22.00 Uhr Wiederholungen, ab Februar 2024 «CSI: Vegas»