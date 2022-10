«Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» im Audio-Test

Quotenmeter.FM

In dieser Woche erzählt Veit-Luca Roth von der Prequel-Serie.

Knapp zwei Jahrzehnte nach «Der Herr der Ringe»-Trilogie und knapp zehn Jahren nach «Der Hobbit» wird die Erzählung von Mittelerde fortgesetzt. Schon seit einigen Jahren arbeitete Amazon zusammen mit HarperCollins, New Line Cinema, Tolkien Enterprises und Warner Bros. Television an der Umsetzung einer Tolkien-Serie, die den Titel «Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» trägt.Am 2. September debütierten die ersten zwei Folgen „Schatten der Vergangenheit“ und „Treibgut“, bei der die Zuschauer in die neue Welt eingeführt werden. Die neuen Abenteuer, die von J. D. Payne und Patrick McKay produziert werden, spielen vor den Filmreihen «Der Herr der Ringe» und «Der Hobbit». Nach den ersten acht Episoden wurde zwar eine Filmwelt aufgebaut, die neue Serie hat allerdings noch niemanden vom Stuhl gehauen.«Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht» ist für Amazon ein großer Erfolg. Mehr als 100 Millionen unterschiedliche Menschen sollen die ersten acht Episoden verfolgt waren. Obwohl die Serie große Hoffnungen schürte, hat Amazon keinen Termin für eine zweite Staffel genannt. Diese wird kommen, das steht schon fest.