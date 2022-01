«Wapo Duisburg» startet mäßig

Quotennews

Die neue Fernsehserie, die das Programm bereichert, war allerdings kein Hit.

Die mit Yasemin Cetinkaya besetzte neue Fernsehserieist am Dienstag mit ganz passablen Werten gestartet. Das Format ist im Anschluss an «Wer weiß denn sowas?» zu sehen, das auf 3,67 Millionen Fernsehzuschauer kam. Die Premiere der neuen Serie, in der auch Markus John und Niklas Osterloh zu sehen waren, kam auf 2,72 Millionen Zuschauer, der Marktanteil von 10,9 Prozent lag auf Senderschnitt. Beim jungen Publikum wurden 0,23 Millionen gemessen, die Quote belief sich auf maue 4,6 Prozent.Das Politmagazinkehrte mit einer Geschichte über Impfgegner und Apotheken aus der Winterpause zurück. Christian Nitsche und sein Team setzten sich auch mit dem Kinderwunsch von Frauen auseinander. 2,90 Millionen Fernsehzuschauer wollten sich die Sendung nicht entgehen lassen, die auf einen Marktanteil von 11,3 Prozent kam. Beim jungen Publikum sicherte man sich 0,25 Millionen und schlechte 3,9 Prozent.Am späten Abend setzte Das Erste noch auf den Spielfilm. Der französische Streifen aus dem Jahr 2016 brachte 0,85 Millionen Zuseher und verbucht einen Marktanteil von enttäuschenden 7,4 Prozent. Beim jungen Publikum überzeugte die blaue Eins 0,16 Millionen, sodass ein Marktanteil von 5,6 Prozent zu Stande kam.