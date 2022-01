Primetime-Check

Wie viele Krimifans überzeugte der neue «Tatort»? Wie schnitt ein Promi-Spezial von «Hot oder Schrott» bei VOX ab?



Das Erste zeigte am Sonntagabend in der Primetime denund sicherte sich bei einem Publikum von 9,11 Millionen Zuschauern einen hervorragenden Marktanteil von 28,3 Prozent. Auch bei den Jüngeren war der Krimi beliebt und 1,91 Millionen Fernsehende ergatterten eine ausgezeichnete Sehbeteiligung von 23,5 Prozent. Im Anschluss folgte die Thrillerseriemit einem Publikum von 3,30 Millionen Menschen. Die Quote sank hier auf gute 12,4 Prozent. Bei den 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben noch annehmbare 5,8 Prozent übrig. Im ZDF fuhr man mit dem Liebesfilmhohe 16,7 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 5,38 Millionen Menschen ein. Der Film überzeugte 0,51 Millionen jüngere Fernsehende und erzielte bei diesen eine gute Sehbeteiligung von 6,3 Prozent. Daswar mit einer Reichweite von 6,07 Millionen Zuschauern sowie starken 21,5 Prozent Marktanteil noch gefragter. Bei den 0,86 Millionen jüngeren Fernsehenden erreichte das Programm herausragende 11,7 Prozent.Bei RTL lief der Abenteuerfilmvor 1,44 Millionen Fernsehzuschauer. Dies lieferte dem Sender lediglich einen ernüchternden Marktanteil von 4,6 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 0,64 Millionen Jüngeren auf mäßige 8,1 Prozent. Sat.1 hielt mit dem Fantasyfilm1,29 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen und erreichte akzeptable 4,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,54 Millionen Werberelevanten resultierte daraus eine solide Quote von 7,3 Prozent.ProSieben hatteim Programm und begeisterte zur Primetime 0,63 Millionen Zuschauer. Hier wurden nicht mehr als schwache 1,9 Prozent Marktanteil ermittelt. Auch bei den 0,43 Millionen Umworbenen war mit einer niedrigen Sehbeteiligung von 5,2 Prozent noch deutlich Luft nach oben. Bei RTLZWEI lief in der Primetime das Psychodrama, welches es mit insgesamt 0,80 Millionen Fernsehzuschauern auf solide 2,6 Prozent Marktanteil schaffte. Bei den Werberelevanten schalteten 0,41 Millionen Menschen ein und fuhren eine gute Quote von 5,3 Prozent ein.Kabel Eins überzeugte in der Primetime mit der Komödie0,85 Millionen Zuschauer. Hieraus resultierten passable 2,8 Prozent Marktanteil. Auch bei den 0,430 Millionen Jüngeren lief es mit annehmbaren 3,9 Prozent recht ähnlich. VOX setzte auf einund lockte 1,02 Millionen Fernsehzuschauer. Das Programm kam somit auf akzeptable 3,7 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe beliefen sich 0,48 Millionen Fernsehende auf ein solides Ergebnis von 6,8 Prozent.