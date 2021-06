«Marvelous Mrs. Maisel»: Milo Ventimiglia zu Gast

US-Fernsehen

Der aus «This Is Us» bekannte Schauspieler wird in der vierten Staffel mitwirken.

Wie das Fachblatt ‚Variety‘ erfahren hat, wird Milo Ventimiglia in der vierten Staffel vonmitwirken. Die Details seines Charakters sind noch geheim. Mit diesem Schritt wird der Schauspielerin wieder mit der «Gilmore Girls»-Schöpferin Amy Sherman-Palladino arbeiten. Milo Ventimiglia ist zudem der zweite «This is Us»-Darsteller, der in der Serie zu sehen ist. In Staffel drei war Sterling K. Brown dabei.Zusätzlich zu seinen Rollen in «This Is Us» und «Gilmore Girls» ist Ventimiglia bekannt für seine Hauptrollen in Serien wie «Heroes» und in Filmen wie «Rocky Balboa», «The Art of Racing in the Rain» ► und «Kiss of the Damned».«The Marvelous Mrs. Maisel» wurde von Sherman-Palladino entwickelt, die zusammen mit Daniel Palladino die Serie produziert. Rachel Brosnahan spielt die Hauptrolle der titelgebenden Mrs. Maisel, in der Serie sind außerdem Alex Borstein, Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron und Jane Lynch zu sehen.