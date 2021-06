Sky bringt «The Equalizer» nach Deutschland

TV-News

Die Serie mit Queen Latifah in der Hauptrolle feiert im Juli beim Pay-TV-Sender Sky ihre Deutschlandpremiere.

Schon im März wurde bekannt, dass die Hitserie, die unter anderem mit Queen Latifah besetzt ist, eine zweite Staffel erhalten wird. CBS verlängerte das Reboot der gleichnamigen Action-Serie aus den 80er-Jahren, nachdem erst vier Folgen über den Äther gingen. Nun kommt «The Equalizer» auch nach Deutschland. Sky zeigt die Krimi-Serie ab 12. Juli immer montags ab 20:15 Uhr auf Sky One . Zudem steht die Sendung auch bei Sky Ticket und über Sky Q zum Abruf bereit.Neben Queen Latifah sind dann auch Chris Noth, Tory Kittles, Liza Lapira, Adam Goldberg, Laya DeLeon Hayes und Lorraine Toussaint. Regie führten unter anderem Liz Friedlander und Randy Zisk, während die Creators Andrew Marlowe und Terri Miller als Executive Producers fungierten. Als Co-Creator wird zudem auch Michael Sloan geführt. Dana Owens, John Davis, John Fox, Debra Martin Chase, Richard Lindheim und Shakim Compere waren ebenfalls als Executive Producer tätig.Zum Inhalt: Die geheimnisvolle Robyn McCall (Queen Latifah) war lange als CIA-Agentin im Einsatz. Nach einer Enttäuschung will sie nichts mehr mit der Rettung von Menschenleben zu tun haben und sich nur noch um ihre Tochter Delilah (Laya DeLeon Hayes) kümmern. Doch das Schicksal der Teenagerin Jewel, der ein Mord angehängt wird, weckt ihre professionelle Energie. Mithilfe einiger alter Freunde tritt sie als todesmutige Rächerin auf den Plan, wenn die Polizei versagt.In den USA wusste die Show seit ihrem Start zu überzeugen. Ihre Premiere hatte sie im Anschluss an den Super Bowl und unterhielt mehr als 20 Millionen Zuschauer. Die übrigen Ausgaben verfolgten meist weit mehr als sieben Millionen Zuschauer, das Rating in der Zielgruppe lang anfangs meist bei 0,8 Prozent, ab April wurden 0,7 Prozent ausgewiesen.