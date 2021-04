Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Um Himmels Willen» im Ersten? Punktete «Joko und Klaas gegen ProSieben»?

Das Erste startete mitin die Primetime. 4,00 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei 12,9 Prozent. Mit 0,76 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 9,3 Prozent Marktanteil ein. Die Fernsehserienundwaren am Dienstag wieder erfolgreich. Im Durchschnitt erreichten die Formate 4,54 sowie 4,78 Millionen, die Marktanteile lagen bei 14,2 sowie 15,7 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 5,2 sowie 6,3 Prozent Marktanteil ein.underzielten im Anschluss 5,3 respektive 8,3 Prozent bei den jungen Menschen, beim Gesamtpublikum standen 3,44 und 2,78 Millionen auf der Uhr. Die Marktanteile lagen bei 13,3 und 13,7 Prozent.Das ZDF erreichte 3,51 Millionen Zuschauer bei, danach interessierten sich 2,57 Millionen Zuschauer für. Die Marktanteile bewegten sich bei 11,0 sowie 8,2 Prozent, bei den jungen Leuten fuhr man 6,1 sowie 5,3 Prozent Marktanteil ein. Mit demgenerierte man 7,6 Prozent, insgesamt schalteten 3,63 Millionen ein. Der Marktanteil bei den bei allen belief sich auf 12,9 Prozent.brachte Sat.1 0,97 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten verbuchte man 5,4 Prozent.sorgte für 14,3 Prozent in der Zielgruppe, insgesamt schalteten 1,49 Millionen Menschen ein. Bei RTL verfolgten 1,51 Millionen, der Zielgruppen-Wert belief sich auf 7,4 Prozent. Im Vorfeld holte einnur 9,1 Prozent in der Zielgruppe.startete mit 1,65 Millionen Zuschauern, der Marktanteil lag bei den jungen Leuten bei 8,9 Prozent. Mitlockte RTLZWEI 6,5 Prozent der jungen Zuschauer an, insgesamt sahen 1,09 Millionen zu.Der Sender Kabel Eins setzte auf den Spielfilm, der 0,84 Millionen Fernsehzuschauer anlockte. Die US-Produktion sicherte sich einen Marktanteil von 5,1 Prozent bei den jungen Leuten.