Tobias Gerlach wird Senior Director Legal der AGF Videoforschung

Köpfe

Der ehemalige Bavaria-Manager unterstützt die AGF in juristischen Fragen schon seit Beginn des Monats.

Der Rechtsanwalt und Medienmanager Tobias Gerlach steigt als Senior Director Legal beim Videoforschungsunternehmen AGF ein und betreut bereits seit Monatsbeginn juristische Themen des Unternehmens. Die Position ist eigens für ihn geschaffen worden. Gerlach ist zudem in seiner eigenen Kanzlei in München tätig und spezialisiert auf Medienrecht – insbesondere Rundfunk und Internet –, sowie auf Arbeits- und Vertragsrecht.Zuvor war er in verschiedenen Positionen für die Bavaria Film tätig. Ab 2007 war Gerlach Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist der Bavaria Film, von 2015 bis 2019 zusätzlich als Chief Digital Officer. In dieser Position verantwortete Gerlach die Entwicklung und Umsetzung der Digitalstrategie des Produktionsunternehmens. Der Jurist hat außerdem verschiedene Lehraufträge und Beraterfunktionen wahrgenommen, darunter an der Hochschule für Fernsehen und Film in München und als Beiratsmitglied im Cluster Audiovisuelle Medien Bayern.Tobias Gerlach zeigt sich motiviert: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem ebenso engagierten wie hochkompetenten Team, das fest entschlossen ist, die Chancen eines sich rasant transformierenden Marktumfelds zu nutzen. Oder kurz und bayerisch: Pack mas!“ Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Jruisten: „Mit Tobias Gerlach konnten wir einen erfahrenen Juristen an Bord holen, der erfreulicherweise über eine große Expertise in der Medienwelt verfügt. Wir freuen uns sehr, mit ihm einen Kollegen im Team zu haben, der sich sowohl mit operativ und strategisch relevanten Themen wie der Digitalisierung gut auskennt, als auch mit juristischen Fragen rund um das Tagesgeschäft der AGF.“