Der Wintersport beschert dem ZDF höhere Quoten als das Primetime-Programm

Quotencheck

Erneut stachen vor allem die beiden Biathlon-Rennen heraus. Am Abend lief die Komödie «Nächste Ausfahrt Glück».



Das ZDF hatte zur Primetime die Komödieim Programm. Bei 5,09 Millionen Fernsehenden holte sich der Sender hier einen guten Marktanteil von 14,5 Prozent. Bei den 0,65 Millionen Jüngeren kam ebenfalls ein überdurchschnittliches Ergebnis von 6,4 Prozent zustande. Für dasverharrten noch 4,91 Millionen Interessenten auf dem Sender. Somit gelange eine leichte Steigerung auf 16,8 Prozent. Die 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährigen ergatterten eine starke Quote von 9,2 Prozent.Eine neue Folge der Krimireihekam mit 2,81 Millionen Zuschauer weiterhin auf einen guten Marktanteil von 14,0 Prozent. In der jüngeren Zuschauergruppe fiel das Programm mit 0,20 Millionen Fernsehenden jedoch auf einen schwachen Wert von 3,6 Prozent zurück. Dasverbuchte bei 1,38 Millionen Zuschauern einen soliden Marktanteil von 12,9 Prozent. Bei den 0,17 Millionen Jüngeren wurde eine Steigerung auf passable 5,3 Prozent erreicht.Starke Quoten fuhr das ZDF an diesem Sonntag eher mit dem Wintersportprogramm ein. Für die Verfolgung der Frauen im Biathlon Weltcup in Nove Mesto interessierten sich ab 12.00 Uhr 4,21 Millionen Sportfans. Dies glich einem sehr starken Marktanteil von 27,0 Prozent. Bei den 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 15,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Verfolgung der Männer setzte ab 16.00 Uhr noch eins drauf und generierte 4,83 Millionen Fernsehende. Die Quote sank jedoch leicht auf 25,6 Prozent. Auch die 0,60 Millionen Jüngeren fielen auf weiterhin sehr hohe 13,0 Prozent Marktanteil zurück.