Neuer Staffelrekord auch für «Den Bachelor»

Sowohl insgesamt als auch bei den Jüngeren räumte das Programm in dieser Woche ab.



Vor dem üblichen Mittwochabendprogramm schob RTL am gestrigen Abend noch dasein. Hierfür interessierten sich 2,76 Millionen Zuschauer, was einem soliden Marktanteil von 8,1 Prozent glich. Bei den 1,57 Millionen Umworbenen wurde eine starke Quote von 16,9 Prozent ermittelt. Danach standen in dieser Woche beiein Date im Planetarium, eine Fahrradtour und ein Spaziergang mit Alpakas an. In der nächsten Woche lernen die verbleibenden Frauen die Eltern und Geschwister von Niko Griesert kennen.In der Vorwoche war die Kuppelshow auf 2,04 Millionen Neugierige zurückgefallen und der Marktanteil lag bei einem akzeptablen Wert von 6,7 Prozent. 1,27 Millionen Jüngere reichten für einen guten Marktanteil von 15,5 Prozent. An diesem Abend behauptete sich das Format nicht nur gegen die Fußballkonkurrenz, sondern stellte gleichzeitig einen neuen Staffelbestwert auf dem Gesamtmarkt und in der Zielgruppe auf. Bei 2,29 Millionen Fernsehenden wuchs die Sehbeteiligung auf einen passablen Wert von 7,5 Prozent. Mit 1,43 Millionen Werberelevanten entschieden sich sogar mehr Jüngere für die Show als für die Fußballpartie. Auch dies resultierte in einer Verbesserung auf starke 16,5 Prozent Marktanteil.Kabel Eins überzeugte mit dem Science-Fiction-Drama0,77 Millionen Fernsehzuschauer. Dies entsprach einem annehmbaren Marktanteil von 2,7 Prozent. In der Zielgruppe lief es mit guten 5,3 Prozent Marktanteil bei 0,42 Millionen Umworbenen deutlich besser. Im Anschluss landete der Actionthrillerbei 0,36 Millionen Filmfans mit einer Quote von 3,5 Prozent genau im Senderschnitt. Den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelang eine leichte Verbesserung auf 5,5 Prozent Marktanteil.