Guido - Das Magazin von Designer Guido Maria Kretschmer

Seit einigen Jahren hat auch «Shopping Queen»-Moderator Guido Maria Kretschmer seine eigene Zeitung.

Guido ist eine klassische Frauenzeitschrift, welche die Themen Mode, Styling, Zuhause, Persönlichkeit und Wohlfühlen umfasst. Konkret behandelt das Magazin vier Rubriken, die bei jeder Ausgabe gleich bleiben. In der Rubrik "Schick und Schön" finden LeserInnen Tipps für Fashion und Trends, Styling-Beratung und Inspiration für die neueste Mode der Saison. Die Rubrik "Leben und Lieben" behandelt Geschichten von besonderen Menschen und gibt Rat in vielen Lebenslagen. "Willkommen zu Hause" heißt es in der dritten Rubrik von Guido, die Inspiration für Food und Living gibt. In der Rubrik "Luftholen und Auftanken" finden die Themen Beauty und Gesundheit Platz. Make-up-Tipps sowie Ratgeber für Fitness, Wohlbefinden und seelische Balance werden hier geschickt miteinander verwoben.Das Besondere am Guido Magazin ist die Herzlichkeit, die LeserInnen begegnet. Die charmant-ironische Art von Guido Maria Kretschmer hat bereits einen großen Anteil an seinem TV-Erfolg geleistet. Bei seinem Magazin setzt der Designer ebenfalls darauf, Frauen auf Augenhöhe zu begegnen. Die Tipps und Ratschläge in der Zeitschrift sollen Frauen nicht verändern, sondern sie lediglich in ihrer Ausstrahlung und ihrer Persönlichkeit bestärken. Gleichzeitig will der TV-Liebling in Guido Magazin Mut machen, Neues zu probieren und sich von alten Lasten zu befreien. Kretschmer gibt in seiner Zeitschrift die Liebe zur Gastlichkeit und schönen Dingen an die Leserschaft weiter. Sehr positiv bewerten LeserInnen die Inhalte, die eine persönliche Färbung erhalten. Die Frauenzeitschrift stellt mit Guido Maria Kretschmer als prominenter Figur eine besondere Nähe zur Leserschaft her.Das Magazin Guido richtet sich an erwachsene Frauen, die sich für Mode, Lifestyle, Beauty und Gesundheit interessieren. Im Heft kommen Menschen zu Wort, die Besonderes erlebt haben. Ihre Geschichten und Persönlichkeiten sollen die LeserInnen für das eigene Leben inspirieren. Modebegeisterte dürften jedoch besonderen Gefallen am Magazin finden. Diese Sparte wird ausführlich behandelt und aus vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Designer-Mode hat hier genauso ihren Platz wie Fair Fashion, Online-Shopping oder Umstylings. Auch die Tipps aus dem Bereich Zuhause und Essen sind weniger klassisch. Sie greifen Trends auf, die einfach umzusetzen sind und inspirieren zu neuer Dekoration und neuen Genüssen.Guido ist das Magazin von Designer und TV-Liebling Guido Maria Kretschmer. Durch die Sendung «Shopping Queen» ist Kretschmer vor allem Frauen ein Begriff. Sein Magazin richtet sich demnach auch an weibliche Leserschaft und trägt den Untertitel "Eine von euch". Seit 2018 ist Guido auf dem Markt erhältlich. Auf dem Cover ist der Namensgeber stets präsent und auch im Heft selbst tragen die Inhalte die Handschrift des umtriebigen Designer und TV-Moderators. Guido Maria Kretschmer ist als Editor-at-Large für das Magazin tätig, das im Hamburger Verlag Gruner + Jahr erscheint. Vom Guido Magazin werden jährlich zehn Ausgaben als gedruckte Version und als ePaper veröffentlicht. Die Zeitschrift ist einzeln sowie im Abonnement erhältlich.