TLC: Mit «Torschlusspanik» in eine neue Ära der Dating-Shows

TV-News

Ein ungewöhnlicher Weg zur Mutterschaft mit Kristin Davis «Sex and the City»-Star als Host «Torschlusspanik – Das große Vater-Casting».



Menschen, die sich beim «Bachelor» verlieben oder bei «Hochzeit auf den ersten Blick» den Bund fürs Leben schließen, hat man schon haufenweise gesehen. «Torschlusspanik» hebt Dating-Shows auf die nächste Stufe, denn noch nie hat sich die Wahl der besseren Hälfte einzig und allein um den Beginn allen Lebens gedreht. Als Host der Sendung tritt Kristin Davis, bekannt als Charlotte aus «Sex and the City», in Erscheinung, die von Anfang an begeistert von der Serie war.„Als ich zum ersten Mal von der Idee für die Show gehörte habe, wusste ich, dass ich Teil dieser Reise sein muss. Ich glaube, jede Frau sollte sich befähigt fühlen, ihren Träumen nachzugehen, sei es beruflich oder persönlich, und an Kristys Seite zu sein, wenn sie ihre Zukunft selbst in die Hand nimmt, war wirklich aufregend.“, sagte Davis.Wer ist Kristy? Kristy Katzmann ist eine 41-jährige kluge, erfolgreiche Karrierefrau, die scheinbar alles hat – außer das, was sie sich am meisten wünscht: ein eigenes Kind. Mr. Right hat bisher auf sich warten lassen und so macht sich Kristy auf ungewöhnliche Weise auf die Suche nach dem zukünftigen Vater ihres Kindes. In «Torschlusspanik – Das große Vater-Casting» lässt sie sich mit 15 Männern matchen, die ihre Vaterqualitäten unter Beweis stellen wollen. Nach acht Wochen voller Prüfungen und romantischer Verabredungen wird Kristy entscheiden, ob sie den Mann gefunden hat, mit dem sie sich niederlassen und eine Familie gründen möchte, oder ob sie den Weg zur Mutterschafft lieber alleine fortsetzen will.