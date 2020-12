Neue Reality-Firma: Endemol Shine schließt sich mit Rainer Laux zusammen

Wirtschaft

Der renommierte TV-Produzent zusammen mit Endemol Shine Germany die Rainer Laux Productions GmbH.

Durch den Zusammenschluss von Endemol Shine Germany und Rainer Laux erhofft sich das Unternehmen mehr Fokus und kreative Entwicklungs-Expertise für das Genre Reality. Dafür wurde die Rainer Laux Productions GmbH gegründet. Laux verfügt über ein außerordentlich starkes Prominenten-Netzwerk und langjährige Erfahrung in diesem Segment und soll deshalb die Entwicklung, den Verkauf sowie die Produktion neuer Reality-Formate bei Endemol Shine weiter ausbauen.Zu Laux Portfolio gehörten in diesem Jahr Sendungen wieundin Sat.1 sowie die Joyn-Titel. Im neuen Jahr startet zudem bei der Streamingplattformmit Reality-Star Claudia Obert. Am 7. Januar geht es los. Seine Karriere begann der-Produzent der ersten Stunde allerdings als Journalist und Redakteur für ARD und ZDF . Danach war er als Auslands-Korrespondent fürtätig und leitete später den Bereich Magazine bei ProSieben . 2000 wechselte er zu Endemol.Die neue Firma heißt mit vollem Titel "Rainer Laux Productions...much more than Reality TV"! Der Anspruch meines Teams ist es, für und mit unseren Partnern Formate zu kreieren, über die Deutschland spricht. Wir bieten eine Heimat für Promis und Kolleg*innen, die Entertainment und Reality lieben!", ließ Laux in einer Mitteilung verlauten. Auch Fabian Tobias, Managing Director Endemol Shine Germany, zeigte sich erfreut über die kommende Zusammenarbeit: „Ich freue mich sehr über die gemeinsame Gründung der Rainer Laux Productions GmbH und die langfristige Zusammenarbeit. Mit Rainer sind wir der Magnet für Reality-Stars und verlässlicher Partner für Sender und Streaming-Anbieter für Quoten-Hits im Genre Reality."