Quotencheck

Am werktäglichen Vorabend führte Paula Lambert die Zuschauer mehrere Wochen durch ihre neue Sendung.

Die 1974 in München geborene Susanne Frömel ist seit Jahren unter dem Namen Paula Lambert unterwegs. Den Künstlernamen, den sie für ihre Kolumne beim Männermagazin GQ annahm, ist ein durchaus bekannter Name geworden. Während Lambert weiterhin durch ihre sixx-Formate wie «Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten» führt, hat sie am werktäglichen Vorabend eine weitere Sendung bekommen.Am Donnerstag, den 7. Mai 2020, startete die fünf-minütige Sendung namens «Tagesfrau», die am werktäglichen Abend um 20.10 Uhr auf Sendung ging. Die Premiere holte 0,08 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei nur 0,3 Prozent. Mit 0,04 Millionen Umworbenen sicherte man sich nur 0,5 Prozent Marktanteil. Für sixx-Verhältnisse ist dieser Wert zu niedrig.Am Montag, den 11. Mai 2020, stand ihre Sendung unter einem besseren Stern. 0,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren schalteten ein, der Marktanteil lag bei 0,4 Prozent. Allerdings verbuchte die Sendung 0,06 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre, der Marktanteil lag bei – noch immer – unterdurchschnittlichen 0,7 Prozent.Deutlich besser sah es am Mittwoch, den 27. Mai, aus, denn damals sprang das Format «Tagesfrau» erstmals über die Eine-Prozent-Hürde. 1,1 Prozent fuhr die Münchener Fernsehstation ein, 0,08 Millionen Umworbene wurden gemessen. Die Gesamtreichweite lag bei 0,19 Millionen Zuschauer. Tags darüber verzeichnete man 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, bei den jungen Leuten standen 0,09 Millionen Zuschauer auf der Uhr. Mit 1,2 Prozent Marktanteil kann man allerdings immer noch nicht glücklich sein.Anfang Juni erreichten die Montag- und Dienstagausgabe von «Tagesfrau» jeweils 1,3 Millionen Zuschauer, es wurden jeweils 0,10 Millionen Zuschauer für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauer ermittelt. Die Gesamtreichweiten lagen bei 0,16 und 0,18 Millionen Zuschauer. Allerdings gab es neben solch erfolgreichen Tagen auch viele Sendeplätze, die nicht gerade überzeugten. Am 22. Juni fuhr man beispielsweise nur einen halben Prozentpunkt ein.Die über 100 Ausgaben, die sixx bis zum 24. September 2020 ausstrahlte, erreichten im Durchschnitt 0,10 Millionen Zuschauer und 0,4 Prozent Marktanteil. Mit 0,05 Millionen Umworbenen sicherte man sich einen Marktanteil von 0,8 Prozent. Vermutlich wären die Werte besser ausgefallen, wenn Lambert nicht gegen die «Tagesschau» gelaufen wäre.