Primetime-Check

Wie viele Zuschauer schalteten für den Auftakt der finalen Staffel von «Der Kriminalist» ins ZDF? Wie bliebt war das Finale von «Promi Big Brother» 2020 bei Sat.1?

Die ZDF-Krimiserie(Bild rechts) erreichte mit 4,89 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von starken 17,8 Prozent am Gesamtmarkt am Freitagabend die Marktführung in der Primetime. Bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich die ab 20.15 Uhr gezeigte Folge hingegen als durchschnittlich beliebt, hier reichte es für das ZDF immerhin zu sieben Prozent bei 0,47 Millionen Interessierten. Fürfanden sich ab 21.15 Uhr dann sogar 5,02 Millionen Zuschauer und 18,3 Prozent des Publikums ein, bevor dasab 22 Uhr 3,32 Millionen Menschen ab drei Jahren interessierte. Ein Best-of vonkam am späteren Abend aber unter die Räder und unterhielt nur noch 1,53 Millionen Zuschauer und schlechte 7,4 Prozent bei allen. Marktführer beim jungen Publikum wurde unterdessen Sat.1 mit 0,98 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die für das Finale voneinschalteten. Das führte zu starken 16,3 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schauten die rund vierstündige Finalshow 2,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und ordentliche 9,8 Prozent.Als überdurchschnittlich gefragt erwies sich am Freitagabend auch Das Erste, das mit der Ausstrahlung vonzum Start in die Primetime 3,58 Millionen Zuschauer unterhielt. Die daraus resultierenden Marktanteile beliefen sich auf schöne 13 Prozent bei allen und solide 6,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Dieinformierten ab 21.45 Uhr schließlich noch 3,12 Millionen Bundesbürger und 12,3 Prozent des Publikums, bevor eine-Wiederholung auf weiterhin ordentliche 11,6 Prozent abgeben musste. 2,21 Millionen Zuschauer verfolgten den Krimi ab 22.15 Uhr im Schnitt. ProSieben zeigte zur besten Sendezeit den Klassiker, der mit 1,52 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 5,9 Prozent insgesamt weit überdurchschnittlich abschnitt. Im Alter zwischen 14 und 49 Jahren befanden sich derweil 0,67 Millionen Interessenten, die zu ordentlichen zehn Prozent in der Zielgruppe führten. Leicht besser schnitt RTL ab, das mit der Rankingshowdennoch nur maue 1,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 6,6 Prozent bei allen unterhielt. In der Zielgruppe kamen für die rund dreistündige Sendung leicht unterdurchschnittliche 11,3 Prozent zusammen.RTLZWEI zeigte zur besten Sendezeit den Filmund sicherte sich damit 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Während das insgesamt zu annehmbaren 3,1 Prozent reichte, ergaben sich daraus bei den Jüngeren gute 5,6 Prozent. Den über 35 Jahre alten Streifenverfolgten nach 22.25 Uhr 0,59 Millionen Zuschauer, was sogar mit tollen sechs Prozent der Werberelevanten einherging. Kabel Eins startete in den Abend mit einer Doppelfolge von, die mit vier Prozent beim jungen Publikum leicht unter dem Senderschnitt stecken blieb. Bei allen standen für die Krimiserie 0,93 Millionen und 1,07 Millionen Zuschauer sowie solide 3,4 Prozent und gute vier Prozent zu Buche.schaffte es ab 22.15 Uhr noch auf 0,77 Millionen Gesamtzuschauer und annehmbare 4,7 Prozent der Werberelevanten. Mäßig bis gut schnitt unterdessen der-Marathon bei VOX ab, der nach einem mäßigen Start bei fünf Prozent in der Zielgruppe eine Stunde später auf akzeptable 6,4 Prozent zulegte. Nachdem die Folge nach 22 Uhr gute 7,2 Prozent geholt hatte, ging es nach 23 Uhr sogar auf starke 8,6 Prozent bergauf. Beim Gesamtpublikum schwankten die Marktanteile den Abend über zwischen völlig enttäuschenden 3,1 Prozent und starken 5,5 Prozent. Insgesamt verfolgten die vier Folgen der Krimiserie 0,85 Millionen bis 0,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.