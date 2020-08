Alles wie immer: Ralf Schmitz kehrt mit «Take Me Out» zurück

TV-News

Die neue Staffel der Kuppelshow startet im September. Einen Blick wert ist auch das Vorprogramm.

Die erfolgreiche RTL-Kuppelshow, die zwar in diesem Sommer im Re-Run nicht allzu quotenstark war, im First Run vergangenen Herbst aber durchgehend überzeugte (mit teils über 22% in der Zielgruppe), kehrt auf ihrem gewohnten Slot zurück. RTL bestätigte, dass die neuen Folgen ab dem 12. September samstags um 22.20 Uhr zu sehen sind. Vier Mal laufen sie somit direkt nach der neuen RTL-Showhoffnung «Big Performance» , ab Oktober dürften sie wieder Lead-Out vom «Supertalent» werden.Ralf Schmitz ist dann auch wieder im Doppelpack zu sehen. Die vom Comedian moderierte Show nimmt auch einen 23.30-Uhr-Platz im RTL-Programm ein, dann werden alte Folgen wiederholt.RTL hat für die nähere Zukunft, genaue Angaben fehlen noch, übrigens erstmals eine Gay-Ausgabe der Kuppelshow angekündigt.