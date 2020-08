RTL legt neues «Big Performance» auf den Samstag

TV-News

Der Sender spricht von dem neuen Showhighlight der Saison. Es geht um die Frage: Wer ist der Star hinter dem Star?

„ Ich habe bestimmt 400 Namen deutscher Promis gegoogelt. Ich werde genau darauf achten: Wie bewegen sie sich? Können sie sich mit kleinen Gesten verraten? ” Jury-Mitglied Michelle Hunziker

RTL hat nun auch ganz offiziell eine Show, in dem Prominente hinter Masken versteckt große Hits singen – und will diese auf keinen Fall verstecken. Das Showhighlightwird in der neuen Fernsehsaison am Samstagabend um 20.15 Uhr laufen – startend am 12. September. Das Konzept: Prominente singen die Hits eines weltbekannten Künstlers – und sind dank einer modernen Maske auf der Bühne auch wirklich als dieser Künstler zu erkennen. Wer sich unter der Maske verbirgt, das weiß keiner.Jeder Auftritt beginnt damit, dass die Prominenten Playback singen. Erst im Laufe des Songs wechselt die Performance in den Live Gesang. Dadurch und durch Einspielfilme über die Maskierten wird das Ratespiel weiter angeheizt. In drei Shows performen vier Prominente jeweils zwei Songs. Das Studiopublikum wählt, wer seinen Star am besten verkörpert hat, das Jurypanel entscheidet zwischen den beiden Letztplatzierten, wer von ihnen ausscheidet und seine wahre Identität enthüllen muss. Für den Prominenten, der die Show verlassen muss, rückt in der nächsten Show ein neuer Star in neuer Maske nach. Im Finale kämpfen schließlich drei Stars um den Sieg.Das Jurypanel besteht aus Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer. Moderator der Sendung wird RTL-Allzweckwaffe Daniel Hartwich. Insgesamt plant RTL von dem Format vier Shows.