NBCU-Chef Burke geht in den Ruhestand

US-Fernsehen

Ein Nachfolger ist schon gefunden. Mit dem Ende der Ära-Burke geht eine über 20 Jahre lange Zeit zu Ende.

Ende vergangener Woche tauchten erste Gerüchte darüber auf, dass die Ära von CEO Steve Burke bei NBC Universal zu Ende gehen könnte. Burke solle sich entschieden haben, in Rente zu gehen. In der Nacht auf Dienstag bestätigte das Unternehmen diese Informationen. Burke, seit 1998 bei Comcast in verschiedenen Positionen tätig, arbeitete bei NBCU als CEO seit 2011. Geplant ist eine mehrmonatige Übergangsphase, in der Burke mit seinem auserwählten Nachfolger Jeff Shell zusammenarbeiten wird. Shell war bisher Filmchef NBC Universal.Konkret soll Shell schon ab dem 1. Januar 2020 neuer CEO werden. Burke wird dem Unternehmen aber bis in den August erhalten bleiben. Er ist somit auch noch an Bord, wenn bei NBC das nächste XL-Sportprojekt ansteht. Der Sender hält die Rechte an den Olympischen Sommerspielen, wird damit wieder hohe Quoten erreichen und versuchen, sein Herbst-Line-up anzuschieben. „Ich kann Steve nicht genug für die unglaublichen Auswirkungen danken, die er auf das gesamte Unternehmen hatte. Ich werde Steves vertrauenswürdige Partnerschaft vermissen, und ich weiß, dass ich sowohl für mich als auch für meinen verstorbenen Vater Ralph spreche, wenn ich sage, dass wir ihm für immer dankbar sein werden, dass er erst Comcast und dann NBCUniversal zu den großen Unternehmen geformt hat, die sie heute sind", sagte Comcast-Boss Brian Roberts in einer Erklärung am Montag. „Als Comcast 2011 NBCUniversal erwarb, hätte ich nie gedacht, dass es das am schnellsten wachsende Medienunternehmen werden würde“, so Roberts.NBCU war – ehe Comcast einstieg – ein Laden, der sehr auf das Geld achten musste. Die vorherigen Eigentümer, General Electric, ließen die Firma am langen Tuch hungern. Der bereinigte Gewinn von NBCU ist von 3,4 Milliarden Dollar im Jahr 2011 auf 8,6 Milliarden Dollar im Jahr 2018 gestiegen.