«Nonnas»: Liebe geht durch den Magen

First Look

Vince Vaughn eröffnet ein Restaurant auf Staten Island, das bald mit Höhen und Tiefen konfrontiert ist: ein Netflix-Film mit großen Emotionen.

Man sitzt da. Noch leicht verkatert vom Leben. Netflix auf Autoplay. Und dann: «Nonnas». Der Titel klingt wie ein Instagram-Filter oder ein Concept Store für Bio-Pasta in Prenzlauer Berg. Aber nein. «Nonnas» ist echt. Ehrlich. Herzschlagwarm. Ein Film über Großmütter, Essen, Verlust, Versöhnung – und am Ende irgendwie auch über einen selbst.Das Setting: Staten Island. Nicht New York-Manhattan-glamourös, sondern der andere Hafen – jener für Herzmenschen und Flüchtlinge aus der Selbstoptimierung. Dort also trauert ein Mann. Joe, gespielt von Vince Vaughn – ja, dem Vince Vaughn, der früher Witze auf sechs Sprachen gleichzeitig machen konnte, jetzt aber einen Schritt langsamer geht. Und plötzlich ist da etwas in seinem Gesicht, das nicht gespielt aussieht: Müdigkeit. Liebe. Sehnsucht.Joe verliert seine Mutter und eröffnet ein Restaurant – das klingt wie der Anfang eines Pixar-Films oder das Ende einer Midlife-Krise. Doch hier geht es nicht um Foodporn oder Businesspläne, sondern um das, was uns alle irgendwann auf dem falschen Fuß erwischt: diese Frage, was bleibt, wenn jemand geht. Und Joe antwortet auf seine Weise. Er lädt die Omas seines Herzens in die Küche. Die echten. Die runden. Die laut lachenden. Die mit Händen, die Geschichten erzählen können, ohne ein Wort zu sagen. Die «Nonnas».Und dann geht’s los. Da wird gekocht, gestritten, geliebt. Nicht in der Reihenfolge, aber immer mit Gefühl. Susan Sarandon steht am Herd wie eine Hohepriesterin der Sauce. Lorraine Bracco flucht in drei Dialekten gleichzeitig. Talia Shire rollt Teig und Erinnerungen aus. Und Brenda Vaccaro schenkt einem allein mit einem Blick das Gefühl, dass alles irgendwann wieder gut wird.Der Film will keine neue Welt erklären. Er serviert sie einfach. Warm. Mit Butter – denn Butter ist Liebe – und manchmal auch mit einer kleinen Zwiebelträne. Die Dialoge sind schnörkellos, oft alltäglich banal – aber genau das ist ihre Stärke, weil das Leben eben selten in perfekten Sätzen spricht, sondern in „Pass auf, die Pasta ist fertig“-Momenten.Natürlich hat auch «Nonnas» seine Längen. Einige Szenen wirken wie aus einem Kochbuch gelesen, nicht aus dem Leben geschrieben. Doch was bleibt, ist ein Gefühl. Dieses leise Pochen hinter der Brust, wenn man an den Geruch seiner Kindheit denkt, an Menschen, die einen geliebt haben, ohne es ständig sagen zu müssen, an Hände, die einem Suppe gereicht und damit eigentlich Trost gespendet haben. «Nonnas» ist kein revolutionärer Film, kein Feuerwerk, kein Skandal, sondern vielmehr ein leises Ja zum Leben. Und manchmal braucht man eben genau das.