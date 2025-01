VOD-Charts

Schon jetzt ist die zweite Staffel der südkoreanischen Serie die zweiterfolgreichste nicht-englischsprachige Serie von Netflix. Selbst vor englisch-sprachigen Titeln braucht sich «Squid Game» nicht verstecken.

Die erste Staffel der südkoreanischen Serieist der erfolgreichste Titel, der jemals auf der Plattform Netflix erschien. Das lässt sich aus den vom kalifornischen Streamingdienst herausgegebenen Abrufzahlen herauslesen. Auch dank der Corona-Pandemie, die die Abrufzahlen der Plattformen massiv erhöhte – und durchaus fragwürdigen Reihen wie «Tiger King» Berühmtheit verschaffte –, erreichte die neunteilige «Squid Game»-Staffel in den ersten 91 Tagen über 2,2 Milliarden Stunden Viewtime. Bei einer Laufzeit von acht Stunden und 19 Minuten entsprach dies 265,2 Millionen Abrufen.Seit Mitte Dezember ist das mörderische Spiel zurück in den Netflix-Charts. In Vorahnung der zweiten Staffel, die am 26. Dezember erschien, wurden die Folgen zwischen dem 16. und 22. Dezember weitere 12,4 Millionen Stunden (1,5 Mio. Views) gestreamt. In der Weihnachtswoche steigerte sich das Interesse auf 67,1 Millionen Stunden (8,1 Mio. Views), was «Squid Game 1» auf Rang drei der globalen nicht-englischsprachigen TV-Charts spülte. «Squid Game 2» platzierte sich wenig überraschend auf Platz eins. An den ersten vier Tagen der Verfügbarkeit wurden die sieben neuen Episoden, die eine Laufzeit von sieben Stunden und zehn Minuten haben, fast eine halbe Milliarde Stunden gestreamt (487,6 Mio. Stunden). Netflix errechnete zwischen dem 26. und 29. Dezember daraus 68 Millionen Aufrufe. „Zwischen den Jahren“ war die Show in 92 Ländern auf Platz eins. Von allen Ländern, die «Squid Game» in den Top10 aufführten, waren es nur die US-Kunden, die die Serie nicht zum Spitzenplatz verhalfen. Dort waren die NFL-Übertragungen an Weihnachten gefragter.Das änderte sich aber in der ersten Woche des Jahres. «Squid Game 2» belegte weiterhin in 93 Ländern einen Top10-Platz, nur in Großbritannien und Irland warerfolgreicher – weltweit holte «Squid Game» 91 Spitzenpositionierungen. Zwischen dem 30. Dezember 2024 und 5. Januar 2025 zählte Netflix 58,2 Millionen Abrufe bei einer Streamingdauer von 417,1 Millionen Stunden. «Ich vermisse dich» brachte es im selben Zeitraum auf 21,7 Millionen Views (81,7 Mio. Stunden).Mit dieser Performance katapultiere sich die zweite «Squid Game»-Staffel schon jetzt auf den zweiten Platz der All-Time-Liste der nicht-englischsprachigen TV-Charts. Insgesamt stehen mit über 900 Millionen Sehstunden 126,2 Millionen Views zu Buche. Damit ordnet man sich was View-Zahlen auf Serien-Seite nur «Squid Game 1», «Wednesday» und «Stranger Things 4» unter. Das Werk von Hwang Dong-hyuk beeindruckt einmal mehr auf ganzer Linie. Netflix wählte mit dem Erscheinen am 26. Dezember ganz offensichtlich ein ausgezeichnetes Startdatum, an dem viele Menschen Zeit zum Streamen hatten. Und in 2025 soll bekanntlich auch die dritte und finale Staffel erscheinen. Netflix steht somit ein weiterer Meilenstein bevor.