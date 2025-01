Quotencheck

Sat.1 hat nach dem «1% Quiz» eine neue Comedy-Rate-Show gestartet. Wie schlug sich das Format im Nachgang an die erfolgreiche Pilawa-Sendung?

Seit Anfang Oktober ist Jörg Pilawa mit «Das 1% Quiz» zurück im Programm von Sat.1 . Der Unterföhringer Sender hat mit der Quizshow ein erfolgreiches Format am Donnerstagabend etabliert. In diesem Herbst wollte man die Strecke nun mit weiteren Inhalten ausbauen, weswegen man unter anderem Luke Mockridge für «Was ist in der Box?» verpflichtete. Aufgrund seiner Verfehlungen verzichtete Sat.1 aber auf die Ausstrahlung der Sendung.Am 24. Oktober startete mitdas zweite im Sommer angekündigte Format, das am späten Donnerstagabend auf Quotenjagd gehen sollte. Der Auftakt erfolgte vor 0,68 Millionen Zuschauern, die einem soliden Marktanteil von 4,2 Prozent entsprachen. Auch in der klassischen Zielgruppe lief es mit 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 6,7 Prozent ordentlich. Allerdings konnte «Schätze die Plätze» nicht mit «Das 1% Quiz» mithalten, das im Vorlauf noch auf Marktanteile von 7,0 Prozent im Gesamtmarkt und 11,4 Prozent in der Zielgruppe markierte. Ende Oktober blieben die Werte beim Gesamtpublikum mit 0,67 Millionen und 4,1 Prozent Marktanteil nahezu konstant. In der Zielgruppe sank das Ergebnis mit 0,19 Millionen Umworbenen auf 5,8 Prozent.Die dritte Folge, die am 7. November gesendet wurde, verzeichnete weiterhin akzeptable 0,65 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. Doch in der Zielgruppe rutschte das Ergebnis weiter bergab. Mit 0,20 Millionen waren nur noch 5,6 Prozent drin. Obwohl am 14. November im Vorlauf einmal mehr ein zweistelliger Marktanteil bei den Jüngeren zu Buche stand, kam «Schätze die Plätze» ab 22:22 Uhr nur auf 4,3 Prozent. Die Reichweite belief sich auf 0,14 Millionen Seher unter 50 Jahren. Auch insgesamt gab die Sendung erstmals spürbar nach. Es schalteten nur noch 0,49 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent ein.Ein neues Staffeltief musste Sat.1 am 21. November hinnehmen, als nur 0,34 Millionen Ilka Bessin, Simon Pearce, Daniel Boschmann und Co. sehen wollten. Das entsprach gerade mal 2,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe erholte sich «Schätze die Plätze»: 0,20 Millionen sorgten für 6,0 Prozent Marktanteil. Ende November stieg die Sehbeteiligung auf 0,57 Millionen, der Marktanteil auf 3,4 Prozent. In der Zielgruppe interessierten sich 0,19 Millionen für die sechste Episode, der Marktanteil wurde auf 5,5 Prozent beziffert. Die abschließenden beiden Dezember-Folgen sahen 0,50 und 0,59 Millionen Zuschauer, womit man 3,0 und 3,6 Prozent Marktanteil generierte. In der Zielgruppe gab es wieder eine Berg- und Tal-Fahrt von 0,14 auf 0,22 Millionen Zuschauer sowie 4,1 auf 6,5 Prozent.Unterm Strich lieferte «Schätze die Plätze» eine ausbaufähige Leistung. Im Schnitt schalteten 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was für leicht unterdurchschnittliche 3,4 Prozent Marktanteil sorgte. In der Zielgruppe reichte es mit 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährigen für solide 5,6 Prozent. Gemessen am Vorlauf, der im selben Zeitraum Marktanteile von 6,3 respektive 10,2 Prozent lieferte und eine dreimal so hohe Reichweite bescherte, wäre aber deutlich mehr drin gewesen.