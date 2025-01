«Der Palast» endet enttäuschend

Quotennews

Bei «besseresser» standen in dieser Woche Mikrowellen-Snacks im Mittelpunkt der Sendung.

Gleich sieben neue Episoden hat das ZDF vonmit Sebastian Lege bestellt. In der Auftaktsendung standen Mikrowellen-Essen an. Lege baut sie nach und zeigt, wie Hersteller mit günstigen Ersatzzutaten, dubiosen Nutri-Scores und hohen Preisen tricksen. Den Auftakt um 19.25 Uhr sahen 2,25 Millionen Menschen ab drei Jahren, das sorgte für einen Marktanteil von 9,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,24 Millionen eingefahren, der Marktanteil belief sich auf 5,7 Prozent. Mit diesem Ergebnis hat der Mainzer Sender wohl nicht gerechnet, am Dienstagabend ist man erfolgreicher.Im Anschluss sendete das ZDF den fünften Teil von. Die zweite Staffel der Eventserie war bislang kein Erfolg und die vorletzte Episode machte dies deutlich. Lediglich 2,42 Millionen Menschen waren ab 20.15 Uhr dabei und brachten dem ZDF 9,8 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Erwachsenen wurden 0,22 Millionen gemessen, was zu 4,6 Prozent Marktanteil führte. Das Finale mit dem Titel „Ein gemeinsamer Traum“ erzielte ab 21.00 Uhr noch 2,49 Millionen Zuschauer und führte zu 10,4 Prozent. Mit 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen holte man 4,5 Prozent.Das um 22.15 Uhr gezeigteerreichte 2,05 Millionen Zuschauer, dort ging es unter anderem um einen Sexstreik in Seoul sowie die aktuellen Pläne in Österreich. 11,5 Prozent Marktanteil fuhr das ZDF damit ein. Beim jungen Publikum wurden 0,22 Millionen (6,5 Prozent) erfasst.wollten danach noch 1,51 Millionen sehen, der erste Teil verbuchte 10,9 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Leuten waren 0,19 Millionen, was 7,6 Prozent bedeutete. Schließlich sahen 1,26 Millionen Menschen noch, was 14,7 Prozent bei allen sowie 8,9 Prozent beim jungen Publikum bedeutete.