Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Helix» im Ersten? Punktete «Wer wird Millionär» weiterhin bei RTL?

Der neue Umwelt- und Wirtschaftsthrillererreichte im Ersten 4,19 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf 17,2 Prozent. Die Produktion von Elmar Fischer sicherte sich 0,41 Millionen junge Zuschauer, das brachte 8,8 Prozent.undversorgten 2,53 und 1,98 Millionen, was zu 12,0 und 11,4 Prozent Marktanteil führte. Unter den jungen Menschen wurden 8,0 und 10,1 Prozent Marktanteil verbucht.verfolgten noch 0,85 Millionen Zuschauer, jedoch krachte der Marktanteil auf 6,6 Prozent. Beim jungen Publikum wurden gute 9,5 Prozent gemessen.Die zwei finalen-Folgen waren für 2,42 und 2,49 Millionen Menschen von Bedeutung, die Sendung erreichte 9,8 und 10,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden 4,6 und 4,5 Prozent eingefahren. Dassahen 3,04 Millionen Menschen ab drei Jahren, 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei. Der Marktanteil bewegte sich bei 14,4 Prozent bei allen sowie 9,1 Prozent bei den jungen Menschen.eröffnete mit 2,79 Millionen Zuschauern die Primetime. 0,64 Millionen junge Menschen brachten 13,4 Prozent.erreichte bei RTL 3,24 Millionen Zuschauer, wovon 0,48 Millionen Zuschauer zu 13,8 Prozent führten. Das eingeschobeneerreichte zwischenzeitlich 2,90 Millionen Zuschauer. Mit 0,45 Millionen jungen Zusehern fuhr man 13,5 Prozent ein.undbrachten 1,07 und 0,54 Millionen zu ProSieben, in der Zielgruppe wurden 12,6 sowie 7,5 Prozent Marktanteil eingefahren.Der Start vonund die Wiederholung vonwaren für 0,80 und 0,32 Millionen interessant, die Marktanteile in der Zielgruppe wurden mit 5,0 und 2,5 Prozent taxiert. Kabel Eins sendeteundvor 0,65 und 0,20 Millionen Menschen, bei den Umworbenen standen 5,4 und 3,1 Prozent auf dem Papier.Zwei neue-Folgen kamen jeweils auf 0,56 Millionen Zuschauer, die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich auf 4,9 und 6,1 Prozent.erreichte im Anschluss noch 0,30 Millionen und 4,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen.undzählten 1,01 und 0,47 Millionen, bei den jungen Erwachsenen wurden 9,8 und 10,5 Prozent Marktanteil eingefahren.