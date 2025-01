Oh: «Murmel Mania» startet mau

Quotennews

Am Nachmittag hatte «Auf Streife» allerdings einen erfolgreichen Lauf - aber nur beim Gesamtpublikum.

Am Mittwoch startete Sat.1 die neue Staffel von, die Sendung wird inzwischen von Mirja Boes moderiert und Florian Schmidt-Sommerfeld durfte erneut die Murmel-Rennen kommentieren. Zum Auftakt waren Ross Anthony, Arabella Kiesbauer und Isabel Varell dabei. Nur 0,80 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die zweistündige Show, die 3,5 Prozent Marktanteil brachte. In der Zielgruppe wurden gerade einmal 0,22 Millionen erreicht, das führte zu einem Marktanteil von 5,0 Prozent.Bereits um 10.00 Uhr startete Sat.1 mit seiner-Reihe durch. „Kawumm – Die Knete“ hieß die erste Folge, die bereits 0,32 Millionen Zuschauer hatte und auf 5,2 Prozent bei den Werberelevanten kam. Die zweite Geschichte fuhr 0,37 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil bei den Umworbenen wurde dieses Mal mit 8,1 Prozent ausgewiesen. „Guter Rat ist Feuer“ erzielte danach 0,49 Millionen ab drei Jahren und 9,2 Prozent bei den jungen Menschen.Zwischen 13.00 und 15.00 Uhr sahen 0,53 und 0,46 Millionen Menschen, die auf 5,6 und 3,2 Prozent bei den Umworbenen kamen. Mitwaren 0,47 Millionen Menschen ab drei Jahren dabei. Bei den jungen Leuten saßen 0,08 Millionen vor den Fernsehschirmen, der Marktanteil bei den Umworbenen lag bei 6,0 Prozent. Man sieht also, dass die Fokussierung von Sat.1 auf ein älteres Publikum durchaus Sinn ergibt.