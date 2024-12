Primetime-Erfolg für NITRO: «CSI: Miami»

Quotennews

NITRO schafft das, wovon andere Spartensender nur träumen.

Ehre, wem Ehre gebührt. NITRO schafft es, sich zu den besten Sendezeiten, und teilweise bereits den gesamten Sendetag über, eher als Hauptsender zu präsentieren. Belege hierfür ist beispielsweise das Ergebnis vonum 12:10 Uhr - hier schauen 0,26 Millionen Zuschauer zu NITRO, das sind satte 2,4 Prozent am Markt. Währenddessen schauen in der direkten Konkurrenz lediglich 0,09 Millionen zu ProSieben MAXX und, Sixx geht mitund 0,02 Millionen Zuschauern eher unter.Also geht der Blick in Richtung der Hauptsender: RTLZWEI kann um 11:40 Uhr 0,21 Millionen Zuschauer und 2,0 Prozent Marktanteil für «Krass Klassenfahrt» vermelden, Vorteil NITRO. Immerhin in diesem einen Vergleich hat der Spartensender von RTL die Nase vorn, die restlichen "Großen" sind zur Mittagszeit erfolgreicher. Doch ist die Geschichte mit diesem einen, womöglich zufälligen, Sieg keinesfalls beendet. Auch am Abend redet NITRO lautstark mit.In der Primetime greift man zuund das exzellente Ergebnis sind 0,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Zwar sind dies auf den ersten Blick "nur" 2,0 Prozent Marktanteil. Hiermit übertrumpft man erneut RTLZWEI , in Grünwald schalten lediglich 0,48 Millionen zu. Der Vergleich zu Sixx oder MAXX ist hier erwartbar deutlich, bei der ProSieben-Sparte gibt es keine richtige Primetime, daam Abend gezeigt wird, Sixx hat ein klassischen 20:15 Uhr-Programm. Mitkommen jedoch lediglich 0,17 Millionen Zuschauer zusammen.