Den ganzen Tag «Morlock Motors»!

Quotennews

Mit «Das Team» und «Big Deals im Westerwald» kam Kabel Eins 2024 mit neuen Formaten von «Morlock Motors» um die Ecke. Genug TV-Stoff, um den ganzen gestrigen Sonntag zu füllen.

Für die Markelief es 2024 schlichtweg exzellent. Noch vor dem Ende der ersten Staffel vonwurde von Kabel Eins eine zweite Staffel angekündigt, bereits im Frühjahr 2025 soll man hier starten.zog insgesamt eher weniger - hatte jedoch auch deutlich weniger interessante Sendeplätze. Nichtsdestotrotz gab es elf ausgestrahlte Episoden von «Das Team» zwischen Mitte Oktober und Anfang November. Jede dieser elf Folgen zeigt Kabel Eins am gestrigen Sonntag nochmals in einer Wiederholung.Das beginnt bereits um 04:45 Uhr und mit 0,06 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,7 Prozent läuft es erwartet müde. Die Zielgruppe ist mit 0,001 Millionen Umworbenen im kaum messbaren Bereich angekommen, hier zeigt der Marktanteil 0,3 Prozent. Jedoch steigert sich das Interesse mit der zweiten Ausgabe ab 05:15 Uhr bereits auf 0,02 Millionen Werberelevante, das ist ein satter Sprung auf 3,3 Prozent. Insgesamt kommt es auf 3,6 Prozent hoch, die Reichweite bleibt mit 0,07 Millionen recht stabil. Dieser stabile Trend setzt sich über weitere fünf Ausgaben hinweg - die Gesamtreichweiten liegen zwischen 0,08 und 0,05 Millionen Zuschauern, gerade ab 07:15 Uhr schadet das enorm der Quote - es geht runter bis auf 1,3 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe wird hier auch deutlich schwächer und mit 0,01 Millionen geht es zurück auf 2,4 Prozent. Hier lag man zwischenzeitlich bei 0,04 Millionen und 6,4 Prozent.Die abschließenden vier Ausgaben sorgen dann aber ab 08:20 Uhr für einen gelungenen Wiederholungs-Marathon-Abschluss. Von 0,12 Millionen Zuschauer geht es bis auf 0,23 Millionen hoch, die Marktanteile erstrecken sich damit von 2,1 auf bis zu 4,2 Prozent. In der Zielgruppe sind Reichweiten zwischen 0,03 und 0,11 Millionen Werberelevanten möglich, zum besten Zeitpunkt lag der entsprechende Marktanteil bei starken 8,8 Prozent. Ab 10:30 Uhr schickte Kabel Eins folglich alle fünf bisher gezeigten Folgenan den Start, ebenfalls mit Anlasser-Problemen.Die erste Folge kommt auf lediglich 0,22 Millionen Zuschauer und besorgniserregende 0,06 Millionen Umworbene - das sind 2,4 und 3,4 Prozent den jeweiligen Märkten. Doch auch hier legen die weiteren Folgen einen ordentlichen Lauf hin, die Gesamtreichweite steigert sich auf bis zu 0,36 Millionen und der Marktanteil klettert immerhin auf bis zu 2,8 Prozent. In der Zielgruppe sind bis zu 0,14 Millionen werberelevante Zuschauer zu erreichen, das sind lediglich 3,8 Prozent, jedoch holten vorherige Ausgaben Quoten von bis zu 5,2 Prozent. Abschließend werden sich die «Morlock Motors»-Fans keinen Deut für die Zahlen interessieren - das war zweifelsohne ein starker Wiederholungssonntag.