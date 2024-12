Primetime-Check

Welche Sendung zündete am Abend vor Silvester am meisten?

Die größte Quoten-Rakete beim Gesamtpublikum wurde an diesem Abend im ZDF-Krimigefunden. Er hatte mit 6,29 Millionen Fans merklich Oberwasser und dominierte mit einem sehr erfreulichen Marktanteil von 24,1 Prozent. Beim jüngeren Publikum reichte es zwar nicht zur Spitzenposition, jedoch liegen die gemessenen 9,3 Prozent durch 0,48 Millionen ein Stück über ZDF-Senderschnitt.Erster Verfolger bei den Älteren war das Erste in Form des Quiz-Specials. Jenes brachte insgesamt 4,90 Millionen Menschen zum Einschalten, die einen Wert von klasse 20,9 Prozent am Markt bewirkten und letztlich zum zweiten Rang reichten. Jüngere Leute waren 0,71 Millionen bei starken 14,5 Prozent zugegen - Rang 1 bei den Jungen. Die dritte Position im Rennstall der 14-49-Jährigen konnte derweil Sat.1 mit dem zweiten Teil vonergattern. Der Nerv von 0,45 Millionen Leuten im Alter zwischen 14 und 49 wurde damit getroffen, die einen passablen Marktanteil von 9,0 Prozent mit sich führten - dass sie bereits zum Bronzerang langten sagt viel über diesen TV-Abend aus. Von den Älteren hatten im Angesicht von 0,94 Millionen und 3,9 Prozent verhältnismäßig nicht viele Lust auf Fantasy.Mit einem Best-Of vondonnerte RTL derweil sein Programm vor die Wand: Im Endeffekt wurden völlig lausige 6,8 Prozent bei 0,34 Millionen Einschaltenden erhoben. Von den Älteren sahen den Bause-Aufguss auch nur schwächliche 1,57 Millionen (6,7 Prozent). Ebenfalls keinen Stich setzen konnte ProSieben mit einer weiteren Folge des angeknockten. Der Anteil vom Quotenkuchen in der Zielgruppe belief sich nur auf ganz bittere 5,0 Prozent durch 0.25 Millionen – bei den Älteren auf desolate 2,0 Prozent (0,51 Millionen).Eintönig geht es in der Reihe der zweiten Generation weiter: Filme, Filme, Filme formierten sich parallel bei VOX RTLZWEI und auch Kabel Eins. Während erstgenannte mitauf die Schnauze flogen, weil bei der Ausstrahlung lediglich 4,0 Prozent (0,20 Millionen) heraussprangen, sah es auch bei der Schwester aus Grünwald nicht signifikant freundlicher aus:führten nur zu dünnen 4,8 Prozent durch 0,24 Millionen Junge. Etwas besser liefs bei Kabel Eins, wo0,37 Millionen 14-49-Jährige aufbrachte, die ordentliche 7,4 Prozent Marktanteil an Land zogen.Die Anzahl der Quotenmeter-Mitarbeiter, die den Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch wünschen, beläuft sich auf einen bombastischen Anteil von 100 Prozent.