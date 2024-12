«Heute Show» ist nicht hot auf ungewohntem Samstags-Slot

Quotennews

Es handelte sich aber auch nur um Spin-Offs des Erfolgsformats.

Eigentlich ist diemit Oli Welke ja eigentlich in der Freitags-Late-Prime beheimatet. Auch zahlreiche Specials mit Lutz van der Horst und Fabian Köster waren in der Vergangenheit meist hier programmiert. Weil sich das ZDF aber am letzten Freitag des Jahres dazu entschied,in den Genuss des begehrten Slots kommen zu lassen, mussten die Jahres-Abschluss-Specials derauf den Samstag ausweichen.Und so blickte nach Krimis undzum ersten Mal Martina Hill in ihrer Rolle der Larissa auf 2024 zurück. Mit wenig Erfolg - denn ab 23.25 Uhr heimste das Special unter dem Namennur schwache 8,5 Prozent bei insgesamt 1,24 Millionen Comedy-Affinen ein. Die 14-49-Jährigen waren in unbefriedigender Anzahl von 0,17 Millionen zugegen, die ausgesprochen niedrige 4,9 Prozent bedeuteten.Eine halbe Stunde später bekamen dann auch Van der Horst und Köster tatsächlich noch die Gelegenheit, ihre Sicht der Dinge darzulegen, bzw. die Sicht anderer abzufragen. Wach blieben für die beiden und ihrletztlich noch 1,05 Millionen Ältere und 0,19 Millionen Jüngere. An den jeweiligen Märkten formierten sich durch sie folglich immerhin gestiegene 10,6 und 7,8 Prozent - durchwachsene Werte, die auch nicht für Jubelschreie sorgen werden.